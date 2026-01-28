River techará el Monumental y lo ampliará para 101 mil personas

Así se verá el Monumental tras las obras de ampliación y techado:

Embed Un nuevo capítulo de esta historia Monumental que comenzó en 1938. Bienvenidos a casa.



https://t.co/7632BRunxk pic.twitter.com/faf2S5IbVo — River Plate (@RiverPlate) January 27, 2026

El nuevo diseño permitirá incorporar unos 16.000 lugares adicionales en la nueva bandeja sin costo para socios, llevando de 24.000 a 40.000 las ubicaciones sin cargo extra dentro del estadio. En este sentido, las nuevas ubicaciones que se incorporarán como parte de esta etapa no tendrán esquemas de preventa ni mecanismos de comercialización anticipada, con el objetivo de fortalecer el acceso de los socios al estadio, que pasará a contar con el 40% de sus ubicaciones sin aranceles adicionales al pago de la cuota social. En otro orden, el 100% de las nuevas butacas adquiridas serán íntegramente rojas y blancas y se utilizarán para formar una bandera 360° en las actuales tribunas altas.

La obra tendrá un plazo aproximado de 36 meses, con un costo estimado que superará los 100 millones de dólares. El valor exacto del desarrollo se sabrá dependiendo del resultado de la licitación.

El proyecto contará con dos fuentes de financiamiento. La primera será un crédito de largo plazo con entidades financieras internacionales, que ofrecerán tasas preferenciales y un esquema de repago que será solventado con los mismos ingresos que la obra del Monumental generará de manera corriente. Por otra parte, la segunda fuente de ingresos provendrá de un nuevo contrato comercial que involucra distintos activos entre los que se destaca la venta de los derechos del naming por los próximos 10 años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2016469192774427082&partner=&hide_thread=false De Núñez al mundo. La casa del Club Atlético River Plate. pic.twitter.com/sKzKcAp422 — River Plate (@RiverPlate) January 28, 2026

Al igual que en las obras realizadas hasta hoy, no se afectará el flujo de caja operativo del club. En cuanto a la localía, se verán afectados un máximo de tres partidos durante los tres años que dure el proyecto. Tal como ocurrió en la etapa anterior, una combinación de herramientas permitirá afrontar capital e intereses sin comprometer el presupuesto del fútbol.

En igual sentido, el desarrollo de las obras será planteado de modo tal que no interfiera ni afecte el normal desarrollo ni la vida del Barrio River y priorice cuidar los intereses de los vecinos involucrados. River Plate y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires vienen trabajando de manera conjunta y coordinada desde diciembre de 2023 en pos de fortalecer lazos de cooperación y sinergia que han aportado y seguirán aportando mejoras en favor de una convivencia armónica entre estadio y barrio.