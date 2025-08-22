River pasó y se viene Palmeiras: ¿cuándo jugarán los cuartos?

El “Verdao”, uno de los máximos candidatos, logró una épica clasificación gracias a un tremendo triunfo 4-0 en la ida de visitante ante Universitario y lo cerró con un 0 a 0 en casa. Fue el mejor equipo de la fase de grupos.

En tanto, el “Millonario” sufrió más de la cuenta para meterse entre los ocho mejores: igualó 1-1 en el Monumental tras el 0-0 de la ida, y lo ganó por penales.