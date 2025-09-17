River, entre los 100 equipos más caros del mundo

El dominio de los clubes ingleses es abrumador, ya que ocupan los seis primeros lugares. Chelsea encabeza la lista con un gasto de 1.314 millones de euros, en el que sobresale la incorporación récord del ecuatoriano Moisés Caicedo por 134 millones. Los Blues también cuentan con Enzo Fernández en su plantel, por quien pagaron 121 millones y lo transformaron en el futbolista argentino más caro de la historia.

Detrás del cuadro de Londres se ubican el Manchester City (1.128 millones), el Manchester United de Lisandro Martínez (1.071 millones), el Liverpool de Alexis MacAllister (1.065 millones), el Arsenal (1.001 millones) y el Tottenham del Cuti Romero (974 millones).

El primer equipo no inglés que aparece es el actual campeón de la Champions, PSG, que por su plantel desembolsó un total de 873 millones. Por su parte, el Al-Hilal de Arabia Saudita, se ubica en la posición 19° con 451 millones y es el más valioso fuera de Europa.

El resto de los equipos sudamericanos que figuran en el ranking del CIES, son todos de Brasil: Flamengo, con una inversión de 192 millones, Palmeiras (rival de River en los cuartos de final de la Libertadores), con 175 millones, y Botafogo (actual campeón del certamen continental), con 122 millones. Los tres superan al Millonario en el exclusivo listado.

Los 10 planteles más caros del mundo en euros según CIES