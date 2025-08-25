River empató con Lanús, en el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura

El primer tiempo fue de pocas emociones, con Lanús como el equipo más cercano al gol, pero las intervenciones del arquero Franco Armani mantuvieron el cero en el arco visitante. En la segunda mitad, River logró adelantarse gracias a un tanto de Montiel, generando la ilusión de un triunfo visitante, pero sobre el final, Castillo aprovechó un descuido defensivo y logró el empate agónico.

Embed SALAS SE ANIMÓ DESDE LARGA DISTANCIA Y LOSADA LA TAPÓ.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/uGpcT5lX2B — SportsCenter (@SC_ESPN) August 26, 2025

Con este resultado, River mantiene la cima de la Zona B con 12 puntos, producto de tres victorias y tres empates, mientras que Lanús suma 10 unidades y se ubica quinto, dentro de zona de playoffs.