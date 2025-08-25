"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > River Plate

River empató con Lanús, en el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura

La victoria era del Millonario, sin embargo, de manera agónica, el Granate alcanzó el 1-1. De todas maneras, el equipo de Gallardo sigue como líder de la zona B.

River Plate y Lanús igualaron 1-1 este lunes en el estadio Néstor Díaz Pérez, en uno de los partidos que cerró la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. Gonzalo Montiel abrió el marcador para el “Millonario” a los 32 minutos del complemento, mientras que Rodrigo Castillo igualó para el Granate en el minuto 50, en tiempo de descuento.

El primer tiempo fue de pocas emociones, con Lanús como el equipo más cercano al gol, pero las intervenciones del arquero Franco Armani mantuvieron el cero en el arco visitante. En la segunda mitad, River logró adelantarse gracias a un tanto de Montiel, generando la ilusión de un triunfo visitante, pero sobre el final, Castillo aprovechó un descuido defensivo y logró el empate agónico.

Embed

Con este resultado, River mantiene la cima de la Zona B con 12 puntos, producto de tres victorias y tres empates, mientras que Lanús suma 10 unidades y se ubica quinto, dentro de zona de playoffs.

Te puede interesar...

El partido llegó tras una semana intensa para ambos equipos: River avanzó a cuartos de final de la Copa Libertadores tras superar a Libertad por penales en el Monumental, mientras que Lanús clasificó en la Copa Sudamericana tras una ajustada definición ante Central Córdoba.

Marcelo Gallardo optó por un mix de titulares y suplentes, otorgando descanso a jugadores clave como Enzo Pérez, Marcos Acuña, Paulo Díaz y Nacho Fernández, pensando también en el compromiso del jueves ante Unión por Copa Argentina. Por su parte, Mauricio Pellegrino presentó a su equipo de mayor jerarquía, ya que no tenía compromisos adicionales durante la semana.

El empate final deja a River como líder de la zona, aunque con Lanús recortando distancias, y marca un cierre intenso para la sexta fecha del Clausura 2025.

Temas

Te puede interesar