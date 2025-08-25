River Plate y Lanús igualaron 1-1 este lunes en el estadio Néstor Díaz Pérez, en uno de los partidos que cerró la sexta fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2025. Gonzalo Montiel abrió el marcador para el “Millonario” a los 32 minutos del complemento, mientras que Rodrigo Castillo igualó para el Granate en el minuto 50, en tiempo de descuento.
River empató con Lanús, en el cierre de la sexta fecha del Torneo Clausura
La victoria era del Millonario, sin embargo, de manera agónica, el Granate alcanzó el 1-1. De todas maneras, el equipo de Gallardo sigue como líder de la zona B.