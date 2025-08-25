Gendarmería detectó cocaína y un millón de pesos en un operativo fortuito

Todo se inició cuando los gendarmes detuvieron la marcha de un vehículo ocupado por una pareja: una mujer oriunda de otra provincia y un hombre sanjuanino con residencia en Mendoza. Tras los primeros intercambios, los uniformados advirtieron que circulaban en aparente estado de ebriedad, por lo que intervino personal de la Policía Caminera de Tránsito para realizar el test de alcoholemia.

Al descender del rodado, los gendarmes notaron que los paneles de las puertas estaban desacomodados, una irregularidad que motivó la inspección inmediata del vehículo.