"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > cocaína

Gendarmería detectó cocaína y un millón de pesos en un operativo fortuito

Un control de tránsito en el Puesto de Control Forestal de Caucete derivó en la detención de una pareja y el secuestro de 98 envoltorios y 4 panes de cocaína, junto a un millón de pesos en efectivo, en un operativo que comenzó de manera fortuita por el aparente estado de ebriedad de los ocupantes.

Los efectivos de Gendarmería Nacional lograron detectar estupefacientes y dinero durante un procedimiento que comenzó como un control de rutina en el Control Forestal de Caucete.

Todo se inició cuando los gendarmes detuvieron la marcha de un vehículo ocupado por una pareja: una mujer oriunda de otra provincia y un hombre sanjuanino con residencia en Mendoza. Tras los primeros intercambios, los uniformados advirtieron que circulaban en aparente estado de ebriedad, por lo que intervino personal de la Policía Caminera de Tránsito para realizar el test de alcoholemia.

Al descender del rodado, los gendarmes notaron que los paneles de las puertas estaban desacomodados, una irregularidad que motivó la inspección inmediata del vehículo.

Te puede interesar...

La revisión confirmó las sospechas: en compartimentos ocultos se encontraron 98 envoltorios y 4 panes de cocaína, además de un millón de pesos en efectivo.

Ante este hallazgo, Gendarmería Nacional tomó el control total del procedimiento, secuestró la droga y el dinero, y detuvo a los ocupantes, quienes quedaron a disposición de la Justicia Federal.

Fuentes oficiales indicaron que el operativo se produjo de manera fortuita, ya que el control inicial había sido motivado únicamente por el aparente estado de ebriedad de los viajeros. La investigación continúa para determinar la procedencia de la droga y posibles vínculos con organizaciones criminales en la región.

Temas

Te puede interesar