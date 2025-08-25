Los efectivos de Gendarmería Nacional lograron detectar estupefacientes y dinero durante un procedimiento que comenzó como un control de rutina en el Control Forestal de Caucete.
Gendarmería detectó cocaína y un millón de pesos en un operativo fortuito
Un control de tránsito en el Puesto de Control Forestal de Caucete derivó en la detención de una pareja y el secuestro de 98 envoltorios y 4 panes de cocaína, junto a un millón de pesos en efectivo, en un operativo que comenzó de manera fortuita por el aparente estado de ebriedad de los ocupantes.