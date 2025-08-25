FIBA castigó a Argentina y República Dominicana tras la trifulca en Managua

David Jones (R. Dominicana) y Gonzalo Bressan (Argentina) : 2 partidos de suspensión.

Francisco Cáffaro y Juanpi Vaulet (Argentina) : 1 partido de suspensión cada uno.

Federación Argentina de Baloncesto : multa de 20.000 francos suizos , de los cuales 10.000 quedan en suspenso por 3 años.

Pablo Prigioni (DT de Argentina) : sanción económica de 2.000 francos suizos .

Juan Guerrero, Juan Suero y Ángel Delgado (R. Dominicana): 1 partido de suspensión cada uno, con la advertencia de sanción extra en caso de reincidencia para Delgado.

La FIBA aclaró que no hará más comentarios sobre el episodio.

El partido, disputado en Managua, Nicaragua, había sido vibrante: Argentina llegó a estar nueve puntos arriba, pero la reacción dominicana comandada por el DT Néstor García igualó las acciones y llevó el duelo a tiempo extra. En la última jugada, José Vildoza y Juani Marcos tuvieron la chance de revertir el resultado, pero fallaron, y Dominicana se quedó con la victoria mínima.

Entre lo positivo para Argentina se destacaron Gonzalo Corbalán (20 puntos) y el propio Vildoza, con un doble-doble de 16 puntos y 10 asistencias. El equipo de Prigioni buscará recuperarse frente a Colombia en su próximo compromiso.