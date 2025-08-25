Comenzó el Campeonato Absoluto de Patinaje Artístico con más de 1.600 atletas de todo el país

La delegación sanjuanina está integrada por 60 deportistas que buscan destacarse en casa, acompañados por un marco de público único y frente a un nivel competitivo de excelencia.

La organización del torneo está a cargo de la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan, con la fiscalización de la Confederación Argentina de Patinaje y el respaldo del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.