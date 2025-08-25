El certamen reúne a los máximos exponentes de la disciplina a nivel nacional y cuenta con la participación de 1.600 patinadores y 550 entrenadores, lo que lo convierte en una de las competencias más importantes del calendario argentino.
Comenzó el Campeonato Absoluto de Patinaje Artístico con más de 1.600 atletas de todo el país
San Juan vuelve a ser escenario de un evento deportivo de primer nivel con la realización del Nacional Absoluto de Patinaje Artístico, que se lleva a cabo del 20 de agosto al 4 de septiembre en el moderno Velódromo Vicente Alejo Chancay.