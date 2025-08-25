Naturgy inauguró nueva oficina central, con atención más ágil y accesible

image

Las nuevas oficinas se ubican en Aberastain Sur 697, esquina 9 de Julio, en San Juan Capital y el horario de atención se mantendrá de 8 a 16 horas. La ubicación fue elegida de forma estratégica para garantizar la máxima accesibilidad para todos los usuarios, incluyendo aquellos que viajan desde los departamentos más alejados.

El Country Manager de Naturgy Argentina, Gerardo Gómez, destacó que la nueva oficina es parte de un plan integral de modernización, centrado en mejorar el servicio, la seguridad y el bienestar de los usuarios. “Estas nuevas oficinas son el resultado de una estrategia centrada en el usuario, que busca acompañar los nuevos hábitos de consumo y tendencias de atención. Para ello, iniciamos un proceso de transformación profunda, con un objetivo claro: mejorar el servicio, la seguridad y el bienestar de las personas", afirmó.

Fácil acceso y conectividad

La ubicación fue elegida estratégicamente para garantizar máxima accesibilidad:

A pocas cuadras de la Terminal de Ómnibus y del Hospital Guillermo Rawson .

Próxima a la Estación Mitre, con múltiples líneas de colectivos que conectan diversos puntos de la provincia.

Entre las opciones de transporte público más cercanas se incluyen: líneas 461, 124, 205, 240, 241, 462, 320, 160, 323, 162, 161, 101, 20, 104, 204, 124, 247, 260, 202 y las líneas TEO.

Para una atención más organizada y sin demoras, los usuarios deben solicitar turno previamente a través de la página web oficial: https://oficinavirtual.naturgysj.com.ar/turnos.

Naturgy San Juan seguirá implementando mejoras como parte de su plan integral de modernización en las oficinas de Jáchal, Barreal y Albardón, reafirmando su compromiso con la calidad de servicio para todos los sanjuaninos.