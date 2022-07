Ricardo Gareca rechazó la oferta de Perú para ser DT

La oferta de Agustín Lozano, presidente de la Federación, mostró un recorte de la mitad del salario y la quita de su personal en el cuerpo técnico debido "a los inconvenientes del mundo actual" con la crisis económica global, según detallaron en el sitio web.

Esto se contradijo con las declaraciones del propio Lozano, que se juntó ayer en Buenos Aires con Gareca en el centro porteño y le mostró el nuevo plan.

"No tenemos ningún plan B. Confiamos en continuar este proceso junto a Ricardo Gareca y su comando técnico. Hay un gran trabajo que consideramos que debe continuar. No hay otro plan. No hemos pensado en el argentino Sebastián Beccacece ni en nadie más", comentó el presidente antes de emprender el viaje.

El "Tigre" Gareca se vio sorprendido por el ofrecimiento, ya que en la previa estaba "casi todo" acordado en los números y también en la mayor injerencia dentro de las formativas peruanas.

De esta manera, Lozano ahora comenzará a buscar un sucesor del entrenador que devolvió a Perú a los primeros planos, más allá de la reciente eliminación de Qatar 2022 en el repechaje contra Australia.

Gareca arribó en el 2015 al conjunto peruano, donde ya dirigió 96 partidos, de los cuales ganó 39, empató 23 y perdió 34. Su mayor hito pasó por la clasificación al Mundial de Rusia 2018 y la final jugada en la Copa América 2019 contra Brasil.