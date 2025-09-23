"
Racing y Vélez, por un lugar en la semi de la Libertadores

La Copa Libertadores conocerá este martes a su primer semifinalista. Racing y Vélez jugarán desde las 19 en Avellaneda. La Academia ganó 1 a 0 en la ida.

Racing recibirá e a Vélez este martes, en el marco del partido de vuelta por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

El encuentro se jugará en el estadio Presidente Juan Domingo Perón desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por Fox Sports y Disney+.

Se trata sin dudas de un partidazo entre equipos argentinos, cuyo ganador podría posicionarse como candidato. La ida en Liniers fue 1-0 para la “Academia”, pero la serie está abierta.

El conjunto argentino que se meta en semifinales, se enfrentará con el vencedor de Flamengo y Estudiantes, que lo tiene al “Mengao” arriba 2-1 en el global, a la espera de la revancha en La Plata.

Racing vs. Vélez, probables formaciones:

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Solari o Zaracho, Maravilla Martínez y Duván Vergara o Zaracho. DT: Gustavo Costas.

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos o Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quirós, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván o Manuel Lanzini; Maher Carrizo, Braian Romero o Michael Santos e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

