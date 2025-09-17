En la tarde del martes, Racing se quedó con un triunfazo ante Vélez en un partido muy caliente por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Con un gol de Adrián Martínez, La Academia, que jugó más de un tiempo con uno más por la expulsión de Lisandro Magallán, llega con ventaja para la vuelta, que será el próximo martes a las 19.00 en el Cilindro.
El récord de Racing tras el triunfo ante Vélez por la Libertadores
El 1-0 obtenido ante el Fortín significó el primer triunfo en la historia de La Academia como visitante en un partido de playoffs por el máximo certamen continental.