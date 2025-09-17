El récord de Racing tras el triunfo ante Vélez por la Libertadores

La victoria, además de muy festejada en Avellaneda, marcó un récord para el club: es el primer partido que gana como visitante en los playoffs del máximo certamen continental en toda su historia.

Sin contar fase de grupos, Racing disputó 19 encuentros fuera de casa en series de eliminación directa, de las cuales había cosechado ocho empates y diez derrotas, hasta que llegó este duelo ante el Fortín en el José Amalfitani. En las anteriores, en ocho logró avanzar de fase y las otras diez quedó afuera.