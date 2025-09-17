"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Racing

El récord de Racing tras el triunfo ante Vélez por la Libertadores

El 1-0 obtenido ante el Fortín significó el primer triunfo en la historia de La Academia como visitante en un partido de playoffs por el máximo certamen continental.

En la tarde del martes, Racing se quedó con un triunfazo ante Vélez en un partido muy caliente por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Con un gol de Adrián Martínez, La Academia, que jugó más de un tiempo con uno más por la expulsión de Lisandro Magallán, llega con ventaja para la vuelta, que será el próximo martes a las 19.00 en el Cilindro.

La victoria, además de muy festejada en Avellaneda, marcó un récord para el club: es el primer partido que gana como visitante en los playoffs del máximo certamen continental en toda su historia.

Sin contar fase de grupos, Racing disputó 19 encuentros fuera de casa en series de eliminación directa, de las cuales había cosechado ocho empates y diez derrotas, hasta que llegó este duelo ante el Fortín en el José Amalfitani. En las anteriores, en ocho logró avanzar de fase y las otras diez quedó afuera.

Te puede interesar...

Todos los partidos de Racing como visitante en Playoffs de Libertadores

  • Final 1967: 0-0 vs. Nacional | Fue campeón en el desempate
  • Semifinal 1968: 0-3 vs. Estudiantes LP | Eliminado tras desempate
  • Octavos 1989: 0-2 vs. Atlético Nacional | Eliminado en la vuelta
  • Octavos 1997: 1-1 vs. River | Clasificó por penlales
  • Cuartos 1997: 0-1 vs. Peñarol | Clasificó por penales en la vuelta
  • Semis 1998: 1-4 vs. Sporting Cristal | Eliminado
  • Octavos 2003: 1-1 vs. América de Cali | Eliminado por penales
  • Octavos 2015: 1-1 vs. Montevideo Wanderers | Clasificó en la vuelta
  • Cuartos 2015: 0-1 vs. Guaraní | Eliminado en la vuelta
  • Repechaje 2016: 2-2 vs. Puebla | Clasificó en la vuelta
  • Octavos 2016: 1-2 vs. Atlético Mineiro | Eliminado
  • Octavos 2018: 0-3 vs. River | Eliminado
  • Octavos 2020: 1-1 vs. Flamengo | Clasificó por penales
  • Cuartos 2020: 0-2 vs. Boca | Eliminado
  • Octavos 2021: 1-1 vs. San Pablo | Eliminado en la vuelta
  • Octavos 2023: 2-4 vs. Atlético Nacional | Clasificó en la vuelta
  • Cuartos 2023: 0-0 vs. Boca | Eliminado por penales en la vuelta
  • Octavos 2025: 0-1 vs. Peñarol | Clasificó en la vuelta
  • Cuartos 2025: 1-0 vs. Vélez | Resta disputar la vuelta
FUENTE: TyC Sports

Temas

Te puede interesar