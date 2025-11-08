Racing ganó en el Cilindro y se metió en zona de clasificación

El partido se jugó sin público, pero eso no le restó intensidad. Racing dominó gran parte del juego, tuvo varias ocasiones —incluido un cabezazo de Marcos Rojo que dio en el travesaño— y supo resistir los intentos del Halcón de Varela, que casi empata al minuto siguiente del gol, cuando Abiel Osorio definió por arriba de Cambeses y el travesaño volvió a salvar al local.

En el complemento, Costas realizó varios cambios para mantener la intensidad: ingresaron Agustín Almendra, Ignacio Rodríguez, Richard Sánchez y Adrián Fernández. En Defensa, Mariano Soso movió el banco en busca del empate, pero terminó expulsado a los 46’ del segundo tiempo, dejando a su equipo con diez jugadores.

El resultado final fue 1-0 para Racing, que se fue ovacionado —aun sin hinchas— por el trabajo colectivo y la contundencia en los momentos clave.