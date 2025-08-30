¿Quién dio el gran salto?: jugadores que apuestan al Mundial con nuevos clubes

Leandro Paredes regresa a Boca, ¿una jugada inteligente?

Por su parte, Leandro Paredes, quien regresó a Boca luego de su paso por la Roma, tendrá más exposición en la Liga Profesional, que, aunque no tiene el nivel de Europa, sigue siendo un torneo exigente. Sin embargo, los desafíos mentales y físicos que supone jugar en Boca podrían beneficiarlo en su preparación para la Copa del Mundo. Aunque la competencia en Europa es de otro nivel, su rol en la Selección no corre peligro.

Franco Mastantuono: El gran beneficiado por su paso por el Real Madrid

El joven Franco Mastantuono, con apenas 18 años, está dando que hablar en el Real Madrid. Tras ser considerado por Xabi Alonso, se posiciona como uno de los jugadores más prometedores de cara a la Selección. Tener minutos en un club como el Real Madrid, y estar bajo la presión de competir por títulos, lo pone un paso adelante en la carrera por un lugar en el Mundial 2026.

Thiago Almada: Consolidación y traspaso importante a la élite europea

Con una temporada ascendente, Almada ya no es solo una promesa. Su reciente traspaso al Atlético de Madrid, por 28 millones de euros, lo coloca en el radar de Scaloni. Con grandes actuaciones y goles claves con la Selección, se asegura de seguir siendo considerado en las Eliminatorias.

Facundo Medina: Del Lens al Olympique Marsella, ¿el salto de calidad?

El defensor de 26 años, quien era pieza clave en el Lens, hizo el salto al Olympique Marsella por 20 millones de euros. La posibilidad de jugar Champions League y ser dirigido por un técnico como Roberto De Zerbi lo coloca en una posición privilegiada para integrar la defensa argentina en el Mundial.

Walter Benítez: El dilema del arquero

El arquero argentino, quien hasta hace poco era considerado el tercer arquero de la Selección, ha cambiado de equipo, pasando al Crystal Palace. A pesar de que el club inglés participa en varias competiciones, Benítez podría ver su futuro internacional comprometido al estar relegado al banco de suplentes.

Valentín Carboni y Claudio Echeverri: ¿Están listos para la oportunidad?

Valentín Carboni, quien brilló en el Inter y se encuentra en el Genoa, sigue demostrando su potencial para ser convocado, mientras que Claudio Echeverri, en préstamo al Bayer Leverkusen, tendrá que dar el salto para lograr su lugar en el Mundial.

Ángel Correa: La duda que persiste en su continuidad mundialista

Finalmente, Ángel Correa, quien cerró su ciclo en el Atlético de Madrid para llegar a Tigres, podría ver su puesto en la Selección amenazado por otros jugadores que están más en la consideración de Scaloni. Su nivel en la Liga MX será determinante.