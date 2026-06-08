Más de 2.000 jugadores sanjuaninos se beneficiarán con la venta de entradas de Los Pumas

La iniciativa alcanzará de manera directa a cerca de 2.000 jugadores federados y tendrá un impacto aún mayor en las familias que forman parte de la vida cotidiana de los clubes. De esta manera, la llegada de Los Pumas se transforma en una herramienta concreta para seguir fortaleciendo el entramado deportivo y social de la provincia.

Las entradas generales continúan disponibles a un valor promocional de $20.000 hasta el próximo 10 de junio y pueden adquirirse a través de las secretarías, tesorerías o alias oficiales de los clubes participantes. La propuesta involucra a Jockey Club, San Juan Rugby Club, Alfiles, Huazihul y Universitario, además de las instituciones que integran el Rugby de Desarrollo en los departamentos.

En este sentido, la posibilidad de generar recursos alcanza a todas las realidades del rugby sanjuanino. Participan también los equipos de Zorros de 9 de Julio, Pocito, Caucete y Cóndor de Jáchal, sumándose además Dinos XV, referente del rugby inclusivo, y Vinos, representativo de veteranos y juego clásico. El objetivo es que el beneficio llegue a cada rincón donde este deporte crece y genera oportunidades.

El partido entre Argentina y Gales formará parte de la histórica primera edición del Nations Championship, competencia que reunirá a las doce mejores selecciones del mundo y que marcará una nueva etapa para el rugby internacional. En ese contexto, San Juan será una de las tres sedes elegidas por la Unión Argentina de Rugby para albergar esta ventana de julio.

La elección de la provincia para recibir nuevamente a Los Pumas ratifica el posicionamiento alcanzado por San Juan como sede de grandes eventos deportivos y consolida una política que entiende al deporte como una herramienta de desarrollo. Cada competencia de jerarquía internacional genera movimiento económico, promueve el turismo, fortalece a las instituciones y crea nuevas oportunidades para deportistas, dirigentes y familias.

Con esta iniciativa, el Gobierno de San Juan, junto a la Unión Sanjuanina de Rugby y los clubes de la provincia, transforma un evento de alcance mundial en una inversión concreta para el deporte local. Porque cada entrada vendida hoy representa mejores instalaciones, más oportunidades para los jóvenes y un paso más en la construcción del San Juan del futuro, con clubes más fuertes, más inclusión y más desarrollo para toda la comunidad.