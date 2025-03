Qué pasará con Colapinto tras el cambio en Red Bull

Todos esos rumores se sostenían en lo que había pasado tras el final de la temporada pasada, donde el pilarense también había sonado para sumarse a Red Bull luego de la salida del mexicano Checo Pérez, pero el equipo que dirige Christian Horner optó por alguien de la casa, como Lawson.

Ahora, otra vez la decisión de la escudería de apostar por pilotos que ya vienen siendo parte de la estructura hizo que, al menos para la carrera del Gran Premio de Japón, que será el primer fin de semana de abril (este no habrá actividad), no tenga lugar. Lawson acompañará a Hadjar en Racing Bulls, mientras que Tsunoda será el segundo de Verstappen.

Eso no quiere decir que en el futuro no pueda volver a realizarse otro cambio que de una vez por todas haga que el argentino pase a Red Bull, pero lo cierto es que son meras especulaciones y por ahora deberá continuar esperando su chance en Alpine. En una semana no irá a Japón, se quedará en Enstone para continuar con las sesiones en el simulador y aguardando con la ilusión de volver a competir en la Máxima. ¿Lo logrará pronto?