¡Preparate! "El Programa de Lavecchia" tiene día y hora de estreno

Qué es “El Programa de Lavecchia”

En la pantalla del canal TyC Sports, cada fin de año presentan una suerte de anuario llamado “Los Especiales de TyC Sports”, los clásicos programas que reviven lo mejor del año deportivo nacional e internacional.

El ciclo está conducido por el periodista Fernando Lavecchia y tiene la particularidad de que cada año es presentado desde el campo de juego de un estadio diferente.

Es habitual que antes, durante y después de su emisión, “El Programa de Lavecchia” sea tendencia en las redes sociales.

Cuándo y a qué hora se estrena este año “El Programa de Lavecchia”

El especial de TyC Sports será el próximo miércoles 24 de diciembre, y de mantenerse el horario de todos los años, se lanzará a las 19 horas, por la pantalla de TyC Sports, en una edición que durará una hora y recopilará los mejores momentos de un año plagado de competencias en el país como la Liga Profesional de Fútbol y la Copa Argentina.

Embed - Los Mejores Goles Argentinos Fin de Año 2024 de TyC Sports - Especial de Lavecchia 2024

Cómo ver en vivo "El Programa de Lavecchia"

El programa especial de Fernando Lavecchia se puede ver en vivo por la señal de cable TyC Sports.