Pol Fernández definió qué hacer con su contrato en Boca

Si bien el Consejo de Fútbol tenía la intención de extender el contrato del mediocampista -que vence en diciembre-, lo cierto es que el jugador participó de una reunión esta tarde en la que dejó en claro que no va a ampliar su vínculo. A su entender, su ciclo está cumplido, por lo que buscará nuevos rumbos a finales de año. De todas maneras, el Xeneize aún tiene un as bajo la manga para intentar cambiar la decisión del futbolista: Juan Román Riquelme, presidente del club y quien públicamente ha halagado a Fernández cada vez que pudo, no estuvo en la reunión. Así, el máximo dirigente del club todavía podría intentar cambiar el parecer de Pol y convencerlo de que se quede.

Ahora bien, si esto no sucede, ¿puede abrir un nuevo foco de conflicto en Boca? Sabido es que la postura del club es clara: jugador que no renueva es apartado del plantel hasta la finalización de su vínculo. De hecho, Nicolás Valentini está en esa situación actualmente. En el caso del mediocampista, desde el club creen que tiene un ofrecimiento para continuar su carrera en Brasil, por lo que, si no renueva su contrato, a partir de junio podría negociar para irse libre en diciembre.