Platense vs. Huracán: estos son los ingresos al Bicentenario

Con respecto a las entradas, no se venderán en forma física. Cada persona deberá llevar su ticket y documento personal. En el caso de no tenerlo por haberlo comprado en forma online, tendrán que validarlo con el documento. Menores de 3 años no pagan. Hasta hoy a la noche se podrá comprar entradas a través de Deportick.com.

Los valores son populares: 8400 socios y 11.500 no socios. Mientras que las plateas tendrán un costo de 12600 socios y 15750 no socios. La apertura del estadio será a partir de las 15.30.