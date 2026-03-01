Perrone terminó tercero en el arranque del Moto3 en Tailandia

La competencia tuvo un desarrollo intenso desde el inicio. Perrone estaba obligado a avanzar luego de una clasificación que lo dejó relegado y rápidamente se integró al grupo que peleaba por los puestos de vanguardia. Adelante, David Almansa se quedó con la victoria tras definir la prueba en un cierre ajustado frente a Máximo Quiles, mientras que la lucha por el tercer lugar se resolvía en un pelotón compacto.

En ese escenario, del tercer al sexto puesto hubo intercambios constantes. El Coyote mantuvo el ritmo, soportó los sobrepasos y volvió a atacar en el momento justo. En la última parte de la carrera consiguió superar a Álvaro Carpe para asegurarse el último escalón del podio y sumar su tercer top 3 en la categoría, resultado que le permite ubicarse entre los principales protagonistas del arranque del certamen.