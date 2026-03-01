Valentín Perrone comenzó la temporada 2026 del Moto3 con un resultado de peso en el Gran Premio de Tailandia. El piloto argentino largó desde la 14ª posición y, tras una carrera de remontada, finalizó tercero en la primera fecha del campeonato. Marco Morelli, por su parte, completó una sólida actuación y terminó octavo en su estreno con el equipo Aspar, en una jornada positiva para los representantes nacionales.
Perrone terminó tercero en el arranque del Moto3 en Tailandia
