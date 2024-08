Qué dijo Dybala sobre su futuro

Hace algunas semanas el argentino le concedió una entrevista a The Athletic donde le consultaron sobre su futuro. “Estoy en Italia desde hace casi 12 años y estoy viviendo un momento increíble. Es difícil para mí verme lejos de Italia porque aquí me he convertido en un hombre. Italia lo tiene todo para mí. Sería difícil irme, pero obviamente también está la curiosidad de saber cómo podría jugar en otras ligas“, había declarado la Joya.