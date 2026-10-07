Pascual sufrió una lesión y se perderá otra cita mundialista con Argentina

Para Pascual, la noticia representa otro golpe dentro de una historia reciente marcada por las lesiones. Esta vez, la molestia apareció cuando ya estaba trabajando junto al seleccionado y transitaba los últimos entrenamientos antes del Mundial.

El sanjuanino venía intentando recuperar su lugar en una competencia mundialista después de distintos episodios que complicaron sus últimas participaciones internacionales.

En el Mundial de San Juan 2022, una fractura de tibia y peroné lo dejó afuera de la definición. Dos años después, en Novara 2024, volvió a tener inconvenientes relacionados con aquella lesión y debió someterse a una intervención quirúrgica.

La historia volvió a repetirse este año. Durante la Copa de las Naciones en Suiza, una lesión en uno de sus dedos también lo obligó a abandonar el torneo.

Ahora, una lesión muscular aparece nuevamente en el momento menos esperado y lo deja sin una competencia que tenía marcada en el calendario.

El Comité Nacional Técnico no informó el grado de la lesión ni cuánto tiempo demandará su recuperación, aunque expresó su acompañamiento al jugador y destacó su entrega durante los entrenamientos.

La ausencia de Pascual no pasa desapercibida para el hockey sobre patines de San Juan. El delantero es uno de los nombres de mayor experiencia de la provincia y su presencia en la Selección Argentina representaba también una referencia local en una competencia de máxima exigencia.

Mientras el seleccionado termina de preparar su viaje a Asunción, el sanjuanino deberá volver a concentrarse en la recuperación.

Esta vez no habrá Mundial para Pascual. La camiseta argentina tendrá otro dueño en Paraguay, mientras él deberá esperar nuevamente para volver a defenderla dentro de una pista.