Paraguay ganó un partido de locos y respiró en el Mundial 2026. El equipo de Gustavo Alfaro se impuso por 1-0 a Turquía, con un golazo de Matías Galarza Fonda al minuto de juego, en el estadio Bahía de San Francisco, por la segunda fecha del Grupo D. Miguel Álmirón sufrió una insólita expulsión por la nueva "ley Prestianni". El conjunto turco cosechó su segunda derrota y quedó eliminado.
Paraguay venció 1-0 a Turquía por la segunda fecha
El conjunto de Alfaro se impuso por 1-0 con un golazo de Galarza Fonda, en el estadio Bahía de San Francisco, por la segunda fecha del Grupo D.