Paraguay venció 1-0 a Turquía por la segunda fecha

El mediocampista, a quien la prensa había puesto en duda porque decían que estaba bajoneado porque River no lo tendrá en cuenta, necesitó solamente 64 segundos para abrir el marcador con un zurdazo letal: superó la marca de Ismael Saibiri y es el tanto más rápido de esta edición de la Copa del Mundo.

Por otra parte, Miguel Almirón fue protagonista con una insólita expulsión sobre el final del primer tiempo: se tapó la boca para hablar con Mert Müldür, desde el VAR advirtieron al árbitro y fue expulsado por "la nueva ley Prestianni".