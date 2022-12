Países Bajos y Estados Unidos abren los octavos de final

La combinado europeo disputó tres encuentros en Mundiales FIFA contra seleccionados de la CONCACAF y nunca perdió (1PG-2PE). Enfrentó a México en dos ocasiones (2-2 en el Grupo E de Francia 1998 y 2-1 en Octavos de Final de Brasil 2014) y a Costa Rica (0-0 con victoria 4-3 en la tanda de penales de Cuartos de Final de Brasil 2014).

Se encuentra invicta en sus últimos 19 partidos mundialistas ante rivales no europeos (13PG-6PE) desde la caída 2-3 vs. Brasil en cuartos de 1994. Durante esta racha fue 2 veces eliminado por penales (vs. Brasil en 1998 y Argentina en 2014).

Sin contar las finales alcanzadas con otro formato de competencia, Países Bajos siempre llegó a los octavos cuando participó del Mundial (6 veces). Además, en 1934 y 1938, también los disputó, pero era la primera fase. Tiene marca de 4-2. Sus derrotas fueron en 1990 (2-1, Alemania) y 2006 (1-0, Portugal).

Por su parte, Estados Unidos clasificó a los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA luego de haber igualado 1-1 con Gales en el debut, de empatar sin goles con Inglaterra en la segunda jornada y ganar 1-0 sobre Irán en el último encuentro. El combinado comandado tácticamente por Gregg Berhalter tiene como máximo artillero a Timothy Weah con dos goles y a Christian Pulisic con tres asistencias como el mejor en ese registro, quien es duda para el sábado después de su choque contra el arquero iraní, Alireza Beiranvand, que lo sacó de la cancha, aunque post-partido declaró: “Estaré listo el sábado, no se preocupen”.

El elenco norteamericano cumplirá 24 juegos en Mundiales contra representantes de la UEFA. Obtuvo 3 triunfos, 7 empates y 13 derrotas en los 23 cruces. Superó 3-0 a Bélgica (Uruguay 1930), 1-0 a Inglaterra (Brasil 1950) y 3-2 a Portugal (Corea-Japón 2002). No ganó en los últimos 11 duelos contra rivales europeos en Mundiales FIFA (6PE-5PP).

La última vez que Estados Unidos quedó entre los ocho mejores seleccionados de una Copa del Mundo fue en Corea-Japón 2002 cuando superó 2-0 a México (Brian McBride y Landon Donovan) en los octavos de final y luego fue eliminado en cuartos de final ante Alemania (derrota 0-1).

La probable formación de Países Bajos vs. Estados Unidos, por el Mundial de Qatar 2022

Andries Noppert; Denzel Dumfries, Jurriën Timber, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Daley Blind; Marten de Roon, Frenkie de Jong; Davy Klaassen o Steven Berghuis; Cody Gakpo y Memphis Depay o Vincent Janssen. DT: Louis van Gaal.

La probable formación de Estados Unidos vs. Países Bajos, por el Mundial de Qatar 2022

Matt Turner; Sergiño Dest, Cameron Carter-Vickers o Walker Zimmerman, Tim Ream, Antonee Robinson; Yunus Musah, Tyler Adams, Weston McKennie; Timothy Weah, Josh Sargent o Haji Wright y Christian Pulisic o Brenden Aaronson. DT: Gregg Berhalter.