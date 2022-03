Olimpia, Estudiantil, SEC, Aberastain y Lomas ganaron en el debut

Olimpia superó 3 a 2 a Concepción en el Pasillo Turco. Francisco Bielsa (2) y Sebastián Pascual anotaron los goles del triunfo de los locales. Marcos Vega y Martín Ortíz convirtieron para el Azul de la Villa Mallea.

Aberastain consiguió un apretado 7 a 6 ante Social en Pocito. El Naranja se llevó los tres puntos con los goles de Marco Elaskar (3), Leonel Miné (2), Joaquín Vargas y Ángelo Degiorgis. El Decano tuvo como goleadores a Facundo Peralta (3), Matías Martín (2), Gabriel Leiva.

El SEC venció en su cancha a Valenciano por 5 a 3. El Gallo Santiago Serafini fue la figura de los Mercantiles con 4 goles. La otra conquista la aportó Facundo Montigel. La Barraca descontó a través de Leandro Rosselot, Agustín Beja y Tobías Gil.

Lomas consiguió la única victoria visitante de la primera jornada. Goleó 11 a 3 Media Agua con los aportes de Gonzalo Gómez (4), Martín Maturana (2), Marcos Orellano (2), Joel Martín (2) y Valentín Quiroga.

La primera fecha se completará el viernes a las 21.45 con Bancaria vs. Valenciano, Concepción vs. Social, Unión vs. UVT, Aberastain vs. Huarpes y SEC vs. Richet. Quedará libre Colón Junior.