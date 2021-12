Nuggets vs. Nets, suspendido por nuevos casos de Covid-19

Los Nets estaban en cuadro con siete jugadores apartados del equipo, incluidas sus tres superestrellas: Kevin Durant, Kyrie Irving y James Harden.

Sin embargo, no es el primer choque que se aplaza, sino que ya hubo otros dos en la jornada dominical: el de Atlanta Hawks contra Cleveland Cavaliers -equipo que tuvo cinco jugadores con Covid-19 positivo- y el de New Orleans Pelicans vs. Philadelphia 76ers.

Al mismo tiempo, fueron suspendidos dos partidos de los Chicago Bulls, ante Detroit Pistons y Toronto Raptors, esta misma semana. También el choque del 20 de diciembre entre los Raptors y Orlando Magic y el del 21 de diciembre entre Brooklyn Nets y Washington Wizards.

La estrella de los Knicks y una insólita jugada contra el Covid-19

Immanuel Quickley, base de New York Knicks, afirmó estar "bañandose con la máscara puesta" para evitar el contagio de coronavirus. Si bien no se sabe si lo que realiza es correcto o exagerado, si podemos afirmar que Quickley está en el protocolo de seguridad y salud de la NBA.

Y es que el conjunto de New York no se encuentra exento del brote que sufre la NBA. Para su encuentro ante Boston Celtics, son cinco los jugadores que no estarán disponibles por estar en el protocolo de la liga: Immanuel Quickley, RJ Barrett, Quetin Grimes, Kevin Knox y Obi Toppin.