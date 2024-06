Nuevo problema para Mascherano de cara a los Juegos Olímpicos

La última novedad indica que, por ahora, la intención del club dueño del pase de Varela es no cederlo para los Juegos Olímpicos. Lo cierto es que no tiene la obligación de hacerlo, sino que todo depende de la buena predisposición de la institución, ya que no es un evento organizado por la FIFA.

De esta manera, la ausencia del volante central de 22 años significaría una baja sensible para Mascherano. Es que Varela fue titular en los últimos dos partidos de la Selección Argentina Sub 23 (amistosos con triunfo ante Paraguay) y se perfilaba para ser una pieza fundamental en el equipo del Jefecito.