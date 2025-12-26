Murió una de las promesas de la gimnasia rítmica de Brasil

“Que su historia, su pasión por el deporte y su memoria permanezcan vivas como inspiración para todos los que creen en la gimnasia como herramienta de desarrollo y transformación humana”, exclamó la Federación Paranaense de Gimnasia (Brasil) a través de un comunicado oficial.

Tragedia en Brasil: dolor por la muerte de la promesa deportista

La tragedia ocurrió el pasado miércoles 24 de diciembre en Curitiba, mientras que el velatorio se desarrolló en la capilla del cementerio Jardim Independência de Araucária, lugar que la vio crecer y donde surgió como atleta.

Marciniak era considerada uno de los talentos más prometedores del deporte de Brasil ya que, con tan solo 18 años, además del título en 2024, se había consagrado como campeona nacional en el concurso completo individual del Campeonato Brasileño de Gimnasia Rítmica.

La joven deportista padecía del linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer que afecta al sistema linfático, cuando las células sanas del sistema linfático cambian y se reproducen sin control. A pesar de ser un padecimiento que puede superarse si se encuentra de manera temprana, en algunos casos el final suele ser trágico.