"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Papa Francisco

Más de 40 personas celebraron la Navidad en el refugio Papa Francisco

Ese dia, se les anunció un módulo alimentario navideño para compartir con sus familias o las personas cercanas en estas fiestas, como parte de las acciones que se realizan para dar contención a las personas en situación de calle.

El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, deseó "sus mejores deseos y que sean bendecidos por Dios para encontrar un mejor destino" a un grupo de 40 varones que a diario recurre al centro Papa Francisco, en las inmediaciones del Hospital Guillermo Rawson.

También les anunció que recibirán un módulo alimentario navideño para compartir con sus familias o las personas cercanas en estas fiestas, como parte de las acciones que se realizan para dar contención a las personas en situación de calle.

Luego siguió una cena festiva especialmente preparada por los cocineros de los dos refugios con los que cuenta la provincia -además del Papa Francisco, el Madre Teresa de Calcuta-, Segundo Giménez y Roberto Tello con la ayuda de Alejandra Tejada, Gabriela Gutiérrez y Marcelo Mercado.

Quienes sirvieron la comida, en un ambiente preparado y decorado para la ocasión, fueron los celadores Juan Aballay, Rubén Brizuela, Marcos Galdeano, Nicolás Ferreyra, Franco Chirino, Julio Rodríguez, Martín Silva. También la nutricionista Marcela Pérez, la psicóloga Mariela Quiroga y la trabajadora social Ana Laura Ameglio, propusieron a todos los presentes participar de una actividad de reflexión a partir de palabras que estaban en un árbol de Navidad.

El ministro Platero llegó al refugio acompañado por la subsecretaria de Promoción Social, Gabriela Rodrigo, y la directora de Emergencia y Políticas Alimentarias, Lorena Acosta para compartir estas celebraciones.

Temas