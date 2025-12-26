El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, deseó "sus mejores deseos y que sean bendecidos por Dios para encontrar un mejor destino" a un grupo de 40 varones que a diario recurre al centro Papa Francisco, en las inmediaciones del Hospital Guillermo Rawson.
Más de 40 personas celebraron la Navidad en el refugio Papa Francisco
Ese dia, se les anunció un módulo alimentario navideño para compartir con sus familias o las personas cercanas en estas fiestas, como parte de las acciones que se realizan para dar contención a las personas en situación de calle.