Más de 40 personas celebraron la Navidad en el refugio Papa Francisco

También les anunció que recibirán un módulo alimentario navideño para compartir con sus familias o las personas cercanas en estas fiestas, como parte de las acciones que se realizan para dar contención a las personas en situación de calle.

Luego siguió una cena festiva especialmente preparada por los cocineros de los dos refugios con los que cuenta la provincia -además del Papa Francisco, el Madre Teresa de Calcuta-, Segundo Giménez y Roberto Tello con la ayuda de Alejandra Tejada, Gabriela Gutiérrez y Marcelo Mercado.