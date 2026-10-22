Scaloni arregló su continuidad en la Selección Argentina

Tras la despedida de Messi y con el nuevo ciclo en marcha Scaloni viajó a España, donde vive con su familia, y se presume que en los próximos días no solo anunciará la lista para la fecha FIFA de noviembre sino que también se comunicará la renovación y se firmará el nuevo contrato.

Los próximos amistosos de la Selección argentina serán el 13 de noviembre ante Uruguay, en Buenos Aires, y el 17 frente a Costa Rica, en Córdoba. Antes de eso sería el anuncio oficial de la renovación.

El nuevo contrato de Lionel Scaloni en la Selección argentina

Lionel Scaloni y sus colaboradores firmarán un nuevo vínculo con la Selección argentina hasta la Copa América 2028 que seguramente se jugará en Estados Unidos y marcará una década del entrenador en el cargo.

El vínculo tendrá una cláusula de renovación automática hasta el Mundial 2030 en el que todo indica que el DT campeón de Qatar 2022 llegará a un ciclo de 12 años, el más largo de la historia del conjunto nacional.