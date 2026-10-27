Batalla campal en un torneo de fútbol para amputados tras la victoria de un equipo argentino

La pelea duró varios minutos y ocurrió ante la presencia del público y las autoridades deportivas presentes en el predio de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El descargo de la delegación argentina

Tras lo sucedido, la comisión directiva del club Los Teros emitió un pronunciamiento oficial en el que rechazó los actos de violencia y calificó lo sucedido como un hecho aislado dentro de la disciplina.

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La institución remarcó que, a lo largo de más de quince años de trayectoria en certámenes nacionales e internacionales, la deportividad y el respeto entre los planteles caracterizaron la conducta de la delegación. En ese sentido, lamentó la magnitud de los incidentes y ratificó su postura en favor de la convivencia deportiva.

Asimismo, los organizadores del certamen y la fiscalización arbitral iniciaron la recolección de informes para remitir las actuaciones a los tribunales de disciplina correspondientes a fin de determinar las sanciones individuales a los deportistas involucrados.