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Batalla campal en un torneo de fútbol para amputados tras la victoria de un equipo argentino

La pelea duró varios minutos y ocurrió ante la presencia del público y las autoridades deportivas presentes en el predio de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

La definición del torneo internacional de fútbol para amputados Copa Fortaleza Guaraní, celebrada este fin de semana en Buenos Aires, culminó con incidentes violentos entre las delegaciones de Los Teros de Córdoba y Rampla Juniors de Uruguay.

Los equipos finalizaron el partido empatados uno a uno, entonces fueron a penales y ganó el conjunto argentino. Sin embargo, después de que el equipo uruguayo errara el último tiro, se desencadenó una batalla campal en el campo de juego.

Durante los festejos del plantel cordobés en las cercanías del arco, un jugador argentino agredió a un rival charrúa y comenzó un enfrentamiento físico. En ese momento, se registraron empujones, golpes de puño, corridas y agresiones perpetradas con los propios elementos de apoyo del deportista.https://www.instagram.com/reel/DfA2svtlSlX/

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La pelea duró varios minutos y ocurrió ante la presencia del público y las autoridades deportivas presentes en el predio de la Secretaría Nacional de Discapacidad.

El descargo de la delegación argentina

Tras lo sucedido, la comisión directiva del club Los Teros emitió un pronunciamiento oficial en el que rechazó los actos de violencia y calificó lo sucedido como un hecho aislado dentro de la disciplina.

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La institución remarcó que, a lo largo de más de quince años de trayectoria en certámenes nacionales e internacionales, la deportividad y el respeto entre los planteles caracterizaron la conducta de la delegación. En ese sentido, lamentó la magnitud de los incidentes y ratificó su postura en favor de la convivencia deportiva.

Asimismo, los organizadores del certamen y la fiscalización arbitral iniciaron la recolección de informes para remitir las actuaciones a los tribunales de disciplina correspondientes a fin de determinar las sanciones individuales a los deportistas involucrados.

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