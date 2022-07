Moyano: "Es una maniobra de un sector para apoderarse del club"

"Ayer fue una asamblea para votar el presupuesto. En ningún momento en mis ocho años en Independiente hubo un problema de estos. La asamblea se hizo como corresponde pero afuera estaba esta mafia de los que pretenden adueñarse de Independiente: Doman, Ritondo, Arietto, Bullrich, que desgraciadamente es de Independiente, Grindetti... no tengo ningún tipo de dudas, quedó en evidencia. Lo que pasó muy poco tiene que ver con Independiente. Nosotros no somos más que nadie pero no nos van a llevar puestos", expresó más tarde. "Bebote Álvarez no pudo participar de las elecciones porque no tenía las cosas que corresponde. Ayer había gente de él, pero él no sé, está escondido. Esos tipos son guapos pero abajo de la cama. Están constantemente amenazando. Por supuesto que vamos a llamar a elecciones. Lo que pasó es todo un tema político. En la tabla no estamos bien, pero no está como cuando lo agarramos nosotros que estaba en la B, ¿dónde estaban estos en ese momento? El club está en órden. Cuando asumimos había millones en deudas, pero son todas mentiras las que se dicen. ¿Quién no tiene dificultades hoy? Los jugadores están al día, es todo verso", completó.

Independiente podría jugar en campo neutral y sin público hasta que haya fecha de elecciones

Independiente podría jugar sus próximos partidos como local fuera de Avellaneda y sin público hasta que se produzca la convocatoria a elecciones, según evalúan las autoridades de Seguridad de la provincia de Buenos Aires después de los graves incidentes provocados el viernes durante una Asamblea de Socios en la sede del club.