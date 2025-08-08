Mirá la grilla completa del TC en el San Juan Villicum

turismo carretera san juan.png
Turismo Carretera
Sábado
10:40 a 11:00; Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.
11:03 a 11:13; Prueba de funcionamiento (GRUPO B) 10 Min.
11:18 a 11:38; Entrenamiento (Grupo C) 20 Min.
11:41 a 11:51; Prueba de funcionamiento (GRUPO C) 10 Min.
11:56 a 12:16; Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.
12:19 a 12:29; Prueba de funcionamiento (GRUPO A) 10 Min.
13:45 a 14:05; Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.
14:10 a 14:30; Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.
Domingo
12:45 a 14:20; FINAL 50 Vueltas o 95 (Noventa y Cinco) minutos máximo.
Todos los horarios
Viernes
Fórmula 3 Metropolitana
12:35 a 13:05; 1er. Entrenamiento (GRUPO B) 30 Min.
13:10 a 13:40; 1er. Entrenamiento (GRUPO A) 30 Min
Fórmula 2
13:45 a 14:15; 1er. Entrenamiento (Todos Juntos) 30 Min.
Fórmula 3 Metropolitana
15:05 a 15:35; 2do. Entrenamiento (GRUPO B) 30 Min.
15:40 a 16:10; 2do. Entrenamiento (GRUPO A) 30 Min.
Fórmula 2
16:15 a 16:45; 2do. Entrenamiento (Todos Juntos) 30 Min.
Turismo Carretera 2000
16:50 a 17:20; 2do. Entrenamiento (Todos Juntos) 30 Min.
Fórmula 3 Metropolitana
17:25 a 17:33; Clasificación (GRUPO C) 8 Min.
17:36 a 17:44; Clasificación (GRUPO A) 8 Min.
17:47 a 17:55; Clasificación (GRUPO B) 8 Min.
Fórmula 2
18:00 a 18:10; Clasificación (Todos Juntos) 10 Min.
Sábado
Turismo Carretera 2000
08:10 a 08:20; Entrenamiento (Todos Juntos) 10 Min.
09:15 a 09:25; Clasificación (Todos Juntos) 10 Min.
TC Pista
09:30 a 10:00; 1er. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.
10:05 a 10:35; 1er. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.
Turismo Carretera
10:40 a 11:00; Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.
11:03 a 11:13; Prueba de funcionamiento (GRUPO B) 10 Min.
11:18 a 11:38; Entrenamiento (Grupo C) 20 Min.
11:41 a 11:51; Prueba de funcionamiento (GRUPO C) 10 Min.
11:56 a 12:16; Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.
12:19 a 12:29; Prueba de funcionamiento (GRUPO A) 10 Min.
TC Pista
12:35 a 13:05; 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.
13:10 a 13:40; 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.
Turismo Carretera
13:45 a 14:05; Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.
14:10 a 14:30; Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.
Fórmula 2
15:05 a 15:15; CARRERA Clasificatoria 10 (Diez) minutos.
Turismo Carretera 2000
15:28 a 15:43; CARRERA 1, 10 Vueltas o 15 (Quince) minutos máximo.
TC Pista
15:47 a 15:55; Clasificación 3* Tercio 8 Min.
15:58 a 16:06; Clasificación 1* Tercio 8 Min.
16:09 a 16:17; Clasificación 2* Tercio 8 Min.
Fórmula 3 Metropolitana
16:30 a 16:50; 1*FINAL 10 Vueltas o 20 (Veinte) minutos máximo.
Domingo
Fórmula 3 Metropolitana
08:35 a 08:55; 2*FINAL 10 Vueltas o 20 (Veinte) minutos máximo.
TC Pista
09:10; 1ra. Serie, 5 Vueltas.
09:35; 2da. Serie, 5 Vueltas.
Turismo Carretera 2000
10:00 a 10:30; CARRERA 2, 20 vueltas o 30 (Treinta) minutos máximo.
Fórmula 2
10:43 a 11:03; FINAL 10 Vueltas o 20 (Veinte) minutos máximo.
TC Pista
11:30 a 12:10; FINAL 20 vueltas o 40 (Cuarenta) minutos máximo.
Turismo Carretera
12:45 a 14:20; FINAL 50 Vueltas o 95 (Noventa y Cinco) minutos máximo.