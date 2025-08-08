Mirá la grilla completa del TC en el San Juan Villicum

Este fin de semana el Turismo Carretera disputará la novena fecha de la temporada en el Autódromo de Villicum. Será una competencia especial porque se llevará adelante una nueva edición del Desafío de Las Estrellas. Acompañando al TC estarán el TC Pista, el Turismo Carretera 2000, la Fórmula 3 Metropolitana y la Fórmula 2. Para estas categorías la actividad en pista comenzará el viernes.