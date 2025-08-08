"
Turismo Carretera

Mirá la grilla completa del TC en el San Juan Villicum

El Turismo Carretera llegará este fin de semana a San Juan junto al TC Pista, Turismo Carretera 2000, Fórmula 2 y Fórmula 3 Metropolitana. Días y horarios.

Este fin de semana el Turismo Carretera disputará la novena fecha de la temporada en el Autódromo de Villicum. Será una competencia especial porque se llevará adelante una nueva edición del Desafío de Las Estrellas. Acompañando al TC estarán el TC Pista, el Turismo Carretera 2000, la Fórmula 3 Metropolitana y la Fórmula 2. Para estas categorías la actividad en pista comenzará el viernes.

El Turismo Carretera comenzará su trabajo el sábado con los entrenamientos al igual que el TC Pista. Recordemos que el TC no tendrá clasificación y tampoco series el domingo por la mañana. Acá los horarios del TC.

Turismo Carretera

Sábado

10:40 a 11:00; Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

11:03 a 11:13; Prueba de funcionamiento (GRUPO B) 10 Min.

11:18 a 11:38; Entrenamiento (Grupo C) 20 Min.

11:41 a 11:51; Prueba de funcionamiento (GRUPO C) 10 Min.

11:56 a 12:16; Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

12:19 a 12:29; Prueba de funcionamiento (GRUPO A) 10 Min.

13:45 a 14:05; Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

14:10 a 14:30; Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

Domingo

12:45 a 14:20; FINAL 50 Vueltas o 95 (Noventa y Cinco) minutos máximo.

Todos los horarios

Viernes

Fórmula 3 Metropolitana

12:35 a 13:05; 1er. Entrenamiento (GRUPO B) 30 Min.

13:10 a 13:40; 1er. Entrenamiento (GRUPO A) 30 Min

Fórmula 2

13:45 a 14:15; 1er. Entrenamiento (Todos Juntos) 30 Min.

Fórmula 3 Metropolitana

15:05 a 15:35; 2do. Entrenamiento (GRUPO B) 30 Min.

15:40 a 16:10; 2do. Entrenamiento (GRUPO A) 30 Min.

Fórmula 2

16:15 a 16:45; 2do. Entrenamiento (Todos Juntos) 30 Min.

Turismo Carretera 2000

16:50 a 17:20; 2do. Entrenamiento (Todos Juntos) 30 Min.

Fórmula 3 Metropolitana

17:25 a 17:33; Clasificación (GRUPO C) 8 Min.

17:36 a 17:44; Clasificación (GRUPO A) 8 Min.

17:47 a 17:55; Clasificación (GRUPO B) 8 Min.

Fórmula 2

18:00 a 18:10; Clasificación (Todos Juntos) 10 Min.

Sábado

Turismo Carretera 2000

08:10 a 08:20; Entrenamiento (Todos Juntos) 10 Min.

09:15 a 09:25; Clasificación (Todos Juntos) 10 Min.

TC Pista

09:30 a 10:00; 1er. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

10:05 a 10:35; 1er. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

Turismo Carretera

10:40 a 11:00; Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

11:03 a 11:13; Prueba de funcionamiento (GRUPO B) 10 Min.

11:18 a 11:38; Entrenamiento (Grupo C) 20 Min.

11:41 a 11:51; Prueba de funcionamiento (GRUPO C) 10 Min.

11:56 a 12:16; Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

12:19 a 12:29; Prueba de funcionamiento (GRUPO A) 10 Min.

TC Pista

12:35 a 13:05; 2do. Entrenamiento (Grupo A) 30 Min.

13:10 a 13:40; 2do. Entrenamiento (Grupo B) 30 Min.

Turismo Carretera

13:45 a 14:05; Entrenamiento (Grupo B) 20 Min.

14:10 a 14:30; Entrenamiento (Grupo A) 20 Min.

Fórmula 2

15:05 a 15:15; CARRERA Clasificatoria 10 (Diez) minutos.

Turismo Carretera 2000

15:28 a 15:43; CARRERA 1, 10 Vueltas o 15 (Quince) minutos máximo.

TC Pista

15:47 a 15:55; Clasificación 3* Tercio 8 Min.

15:58 a 16:06; Clasificación 1* Tercio 8 Min.

16:09 a 16:17; Clasificación 2* Tercio 8 Min.

Fórmula 3 Metropolitana

16:30 a 16:50; 1*FINAL 10 Vueltas o 20 (Veinte) minutos máximo.

Domingo

Fórmula 3 Metropolitana

08:35 a 08:55; 2*FINAL 10 Vueltas o 20 (Veinte) minutos máximo.

TC Pista

09:10; 1ra. Serie, 5 Vueltas.

09:35; 2da. Serie, 5 Vueltas.

Turismo Carretera 2000

10:00 a 10:30; CARRERA 2, 20 vueltas o 30 (Treinta) minutos máximo.

Fórmula 2

10:43 a 11:03; FINAL 10 Vueltas o 20 (Veinte) minutos máximo.

TC Pista

11:30 a 12:10; FINAL 20 vueltas o 40 (Cuarenta) minutos máximo.

Turismo Carretera

12:45 a 14:20; FINAL 50 Vueltas o 95 (Noventa y Cinco) minutos máximo.

