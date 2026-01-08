"
Milton Giménez podría jugar el Mundial: ¿con cuál camiseta?

Milton Giménez completó los trámites y consiguió la ciudadanía para poder representar a un seleccionado mundialista. El DT evalúa su convocatoria.

El inicio de la pretemporada trajo una noticia relevante para Boca y, en especial, para Milton Giménez, ya que, el delantero finalizó los trámites de ciudadanía paraguaya y quedó oficialmente habilitado para ser convocado por la selección de Paraguay, una posibilidad concreta que lo pone en el radar del proceso rumbo al Mundial 2026.

Luego de más de tres meses de gestiones administrativas, Giménez recibió la documentación que certifica su nacionalidad, respaldada por el origen paraguayo de su padre.

La finalización del papeleo fue impulsada por el propio cuerpo técnico de la “Albirroja”, que sigue de cerca al atacante ante la escasez de variantes ofensivas en el seleccionado guaraní.

Con este nuevo escenario, el ex Banfield podría ser convocado por Gustavo Alfaro en la próxima fecha FIFA de marzo, donde Paraguay disputará una serie de amistosos internacionales.

De darse el llamado, Giménez competirá por un lugar con otros delanteros del ámbito local y del exterior, en una lista que apunta a consolidar alternativas de cara a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

El propio futbolista toma esta oportunidad como un estímulo extra en su carrera. Sin alterar su enfoque en Boca, la chance de vestir la camiseta de Paraguay aparece como un desafío deportivo y personal, que además podría potenciar su visibilidad internacional en una temporada exigente para el “Xeneize”.

FUENTE: Noticias argentinas

