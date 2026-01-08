El inicio de la pretemporada trajo una noticia relevante para Boca y, en especial, para Milton Giménez, ya que, el delantero finalizó los trámites de ciudadanía paraguaya y quedó oficialmente habilitado para ser convocado por la selección de Paraguay, una posibilidad concreta que lo pone en el radar del proceso rumbo al Mundial 2026.
Milton Giménez podría jugar el Mundial: ¿con cuál camiseta?
Milton Giménez completó los trámites y consiguió la ciudadanía para poder representar a un seleccionado mundialista. El DT evalúa su convocatoria.