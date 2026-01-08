Milton Giménez podría jugar el Mundial: ¿con cuál camiseta?

Con este nuevo escenario, el ex Banfield podría ser convocado por Gustavo Alfaro en la próxima fecha FIFA de marzo, donde Paraguay disputará una serie de amistosos internacionales.

De darse el llamado, Giménez competirá por un lugar con otros delanteros del ámbito local y del exterior, en una lista que apunta a consolidar alternativas de cara a la cita mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.

El propio futbolista toma esta oportunidad como un estímulo extra en su carrera. Sin alterar su enfoque en Boca, la chance de vestir la camiseta de Paraguay aparece como un desafío deportivo y personal, que además podría potenciar su visibilidad internacional en una temporada exigente para el “Xeneize”.