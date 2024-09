Milei recibió a Fassi tras el escándalo con Andrés Merlos

El comunicado de Talleres sobre la visita de Fassi a Milei:

Bajo el lema “Oportunidad histórica para reconstruir el fútbol argentino”, Talleres emitió un comunicado donde destacó la convocatoria de Milei a Fassi.

“Con la visión compartida de salvar el fútbol argentino y transformarlo en una actividad capaz de generar valor social, deportivo, cultural, económico y de infraestructura a la altura de las tendencias mundiales, se concretó este viernes en Casa Rosada una primera conversación para compartir los ejes principales de un debate imprescindible, impostergable y necesario”, aseguraron desde la institución cordobesa.

Asimismo, indicaron que “la convocatoria del Presidente de la Nación, se produjo luego de La conferencia de prensa del pasado lunes, en donde se planteó la manera de fortalecer nuestros clubes”. “El Presidente Milei expresó que ‘tenemos que lograr que nuestra Liga este a la altura de las mejores ligas del mundo como Inglaterra, Francia, España, Italia y Alemania, que es en donde se forman los jugadores campeones del mundo y bicampeones de América’”, agregaron.

Además, indicaron que Fassi señaló que “independiente de los formatos jurídicos, la clave está en los modelos de gestión que permitan hacer clubes fuertes con visión de crecimiento deportivo y desarrollo social”.

“La reconstrucción del fútbol argentino debe iniciarse con un gran Debate que pueda sumar intereses y perspectivas que permitan marcar el camino de una visión estratégica para fortalecer nuestros clubes y hacer un fútbol moderno, equitativo y de jerarquía”, concluyeron.

Qué había dicho Andrés Fassi sobre Claudio Chiqui Tapia:

“Te entregué cuatro propuestas distintas para mejorar el fútbol argentino. Chiqui, te he pedido juntarme ya hace más de un año y medio. La última vez que quedamos juntarnos en Buenos Aires, me hiciste ir un domingo y no me recibiste”, aseguró Fassi en una conferencia de prensa.

En la misma línea, apuntó contra el titular de la AFA: “Reiteradamente perjudicas a una institución que merece respeto y no merece sufrir ningún tipo de situación de todas las que vengo hablando en forma personal contigo. Chiqui, no juguemos, no juegués con Talleres. El señor Beligoy hace expresamente el mandato de lo que vos y tu segmento de gente hace que genere”.

“Soy una persona que me dediqué al Fútbol Argentino. No vine a hacerte problemas a vos, estás equivocado, no tengas miedo, no quiero ser presidente de AFA. Tenes muchísimo más poder que un dirigente como yo. Son formas de pensar. Hoy no somos campeones en Qatar o bicampeones de América gracias a la gestión del Fútbol Argentino. Lo somos gracias a que somos un país exportador, que nuestros clubes siguen sacando jugadores y se potencian en Europa”, sentenció.