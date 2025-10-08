Habilitaron la venta presencial de entradas para el TC2000

autódromo el zonda eduardo copello

Además, los menores de 12 años ingresarán sin cargo, al igual que las personas con discapacidad y los jubilados, quienes deberán presentar su respectivo carnet al momento de ingresar.

Este evento marcará el regreso de la actividad al Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello después de seis años sin competencias oficiales, un hecho que genera gran expectativa entre los seguidores del automovilismo sanjuanino. El emblemático circuito, reconocido por su trazado desafiante y su entorno natural incomparable, volverá a vibrar con la potencia de los motores del TC2000 y la emoción del Zonal Cuyano.