Los fanáticos del automovilismo ya pueden prepararse para vivir un fin de semana histórico. Desde este miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de octubre, se habilitará la venta presencial de entradas para la esperada presentación del TC2000 y el Zonal Cuyano, que se disputará en el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello.
Habilitaron la venta presencial de entradas para el TC2000
El TC2000 llegará este fin de semana al autódromo El Zonda junto al Zonal Cuyano. Las entradas pueden comprarse online o en el estadio Aldo Cantoni.