"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > TC2000

Habilitaron la venta presencial de entradas para el TC2000

El TC2000 llegará este fin de semana al autódromo El Zonda junto al Zonal Cuyano. Las entradas pueden comprarse online o en el estadio Aldo Cantoni.

Los fanáticos del automovilismo ya pueden prepararse para vivir un fin de semana histórico. Desde este miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 de octubre, se habilitará la venta presencial de entradas para la esperada presentación del TC2000 y el Zonal Cuyano, que se disputará en el Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello.

La venta presencial se realizará en el Estadio Aldo Cantoni, en el horario de 16:00 a 21:00, donde los aficionados podrán adquirir sus entradas y elegir la ubicación para disfrutar de uno de los espectáculos del deporte motor más importantes de la región.

Los valores de las entradas son los siguientes:

  • Boxes: $55.000
  • Tribuna Curva JM Traverso: $40.000
  • General (Cerro): $25.000

Te puede interesar...

autódromo el zonda eduardo copello

Además, los menores de 12 años ingresarán sin cargo, al igual que las personas con discapacidad y los jubilados, quienes deberán presentar su respectivo carnet al momento de ingresar.

Este evento marcará el regreso de la actividad al Autódromo “El Zonda” Eduardo Copello después de seis años sin competencias oficiales, un hecho que genera gran expectativa entre los seguidores del automovilismo sanjuanino. El emblemático circuito, reconocido por su trazado desafiante y su entorno natural incomparable, volverá a vibrar con la potencia de los motores del TC2000 y la emoción del Zonal Cuyano.

Temas

Te puede interesar