Boca reveló el parte de Miguel Ángel Russo y preocupó a todos

Boca informó, a través de sus redes sociales, que Miguel Ángel Russo está en internación domiciliaria y con "pronóstico reservado".

Una noticia generó máxima preocupación en el mundo del fútbol y especialmente en el de Boca Juniors: el club de la Ribera informó este lunes a través de un comunicado oficial que su entrenador, Miguel Ángel Russo, se encuentra atravesando un delicado estado de salud. Según el parte, el DT está en internación domiciliaria y con "pronóstico reservado".

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club", detalla el escueto pero alarmante mensaje publicado en las redes sociales de la institución.

El comunicado concluye con un mensaje de apoyo para el entrenador de 69 años,: "Acompañamos a Miguel y su familia en este momento".

Russo es un nombre grabado a fuego en la historia de Boca, principalmente por ser el director técnico que llevó al equipo a la conquista de su última Copa Libertadores en 2007, con un Juan Román Riquelme estelar. Tuvo un segundo ciclo en el club entre 2020 y 2021, donde también se consagró campeón de dos títulos locales.

Su último trabajo como entrenador fue en San Lorenzo, club que dejó a mediados de este año. La noticia sobre su delicado estado de salud generó una inmediata ola de mensajes de apoyo y preocupación por parte de hinchas, jugadores y clubes de todo el fútbol argentino.

