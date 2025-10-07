Boca reveló el parte de Miguel Ángel Russo y preocupó a todos

"El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club", detalla el escueto pero alarmante mensaje publicado en las redes sociales de la institución.

Acompañamos a Miguel y su familia en este momento.

El comunicado concluye con un mensaje de apoyo para el entrenador de 69 años,: "Acompañamos a Miguel y su familia en este momento".