Una noticia generó máxima preocupación en el mundo del fútbol y especialmente en el de Boca Juniors: el club de la Ribera informó este lunes a través de un comunicado oficial que su entrenador, Miguel Ángel Russo, se encuentra atravesando un delicado estado de salud. Según el parte, el DT está en internación domiciliaria y con "pronóstico reservado".
Boca reveló el parte de Miguel Ángel Russo y preocupó a todos
