Sporting se coronó en el Cantoni: triunfo épico ante Barcelona

El equipo portugués se impuso 3-2 en tiempo extra frente a Barcelona y celebró ante un Cantoni repleto. Sanjuaninos brillaron con sus actuaciones clave en la histórica final.

San Juan volvió a ser escenario de un hito en el hockey sobre patines. En la primera edición del Mundial de Clubes disputada en el estadio Aldo Cantoni, Sporting de Lisboa se coronó campeón tras vencer 3-2 al Barcelona de España en tiempo suplementario, ante una multitud que vivió cada minuto con intensidad.

El partido fue de ida y vuelta, con ambos equipos mostrando su potencial colectivo e individual. Sporting abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo gracias a un gol de Alessandro Verona, mientras que Barcelona respondió sobre el final de la etapa con un disparo impresionante de Ferran Font, que puso el 1-1 parcial.

En la segunda mitad, Barcelona tomó la delantera con otro gol de Font a los 2 minutos, obligando a Sporting a ajustar su estrategia. A falta de ocho minutos para el final, Nolo Romero, sanjuanino y figura del conjunto verdiblanco, igualó el encuentro con una definición de gran calidad, llevando la final a tiempo extra.

Durante el alargue, Sporting marcó nuevamente por intermedio de Verona, adelantándose 3-2. Barcelona buscó la reacción, pero el equipo portugués manejó la ventaja con oficio hasta el pitazo final. Entre los protagonistas, los sanjuaninos Nolo Romero y Danilo Rampulla destacaron por su influencia en el juego y en momentos decisivos.

Con esta victoria, Sporting inscribe su nombre como primer campeón del Mundial de Clubes en San Juan y deja una marca imborrable en la historia del hockey sobre patines argentino e internacional.

