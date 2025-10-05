San Juan volvió a ser escenario de un hito en el hockey sobre patines. En la primera edición del Mundial de Clubes disputada en el estadio Aldo Cantoni, Sporting de Lisboa se coronó campeón tras vencer 3-2 al Barcelona de España en tiempo suplementario, ante una multitud que vivió cada minuto con intensidad.
Sporting se coronó en el Cantoni: triunfo épico ante Barcelona
El equipo portugués se impuso 3-2 en tiempo extra frente a Barcelona y celebró ante un Cantoni repleto. Sanjuaninos brillaron con sus actuaciones clave en la histórica final.