Sin Messi ni De Paul, Inter Miami ganó pese a un blooper de su arquero argentino

La noche comenzó de la peor manera para Inter Miami. A los 18 minutos, el defensor Ian Fray envió una pelota hacia su propia área en una acción que no parecía representar ningún peligro. Sin embargo, cuando Ríos Novo intentó controlar el balón para salir jugando, protagonizó una insólita pifia y la pelota terminó dentro de su arco.

Nacido en Los Ángeles pero con raíces argentinas, Ríos Novo hizo las divisiones inferiores en Lanús y luego pasó por Atlanta United y Phoenix Rising. En enero de este año, el futbolista que tuvo un destacado paso por las selecciones juveniles argentinas firmó un contrato con Inter Miami hasta la temporada 2028-29, con opción de extensión hasta 2029-30, después de pasar algún tiempo a préstamo en el club.

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El camino de la remontada de Inter Miami

A partir de ese gol inesperado, Inter Miami reaccionó y encontró en Luis Suárez a la figura que necesitaba para revertir el resultado. El experimentado delantero uruguayo igualó el encuentro a los 27 minutos mediante un penal y más adelante volvió a aparecer para poner en ventaja a su equipo.

Su segunda conquista llegó a los 51 minutos tras una asistencia de tacón del mexicano-argentino Germán Berterame.

Cuando parecía que el empate sería el resultado definitivo, apareció otro de los nombres de la noche.

El joven Preston Plambeck marcó el 3-2 definitivo a los 87 minutos y le dio la victoria al equipo dirigido por Guillermo Hoyos, donde también fueron titulares los argentinos Facundo Mura y Mateo Silvetti.

El mediocampista de 20 años aprovechó un rebote concedido por el arquero Chris Brady después de un remate de Suárez y definió de volea para convertir su primer gol con el conjunto estadounidense.

La victoria permitió a Inter Miami alcanzar los 34 puntos en 16 partidos y acercarse al liderazgo de la Conferencia Este.