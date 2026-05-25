Se conocieron detalles de la lesión de Lionel Messi: cómo llega al Mundial

Antes, el combinado nacional jugará dos amistosos: ante Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field de Texas y ante Islandia el 9 de junio en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. Por el momento es apresurado confirmar la presencia del capitán en ambos partidos, todo dependerá de su evolución en los primeros días de concentración. La evaluación del cuerpo técnico será clave.

Qué dijo el DT del Inter Miami sobre la lesión de Lionel Messi

Ángel Hoyos, entrenador del Inter Miami, habló el domingo por la noche en la conferencia de prensa posterior al partido y aseguró que el cambio de Messi fue por “la fatiga” y por prevención.

“Vamos a esperar los resultados de los estudios; él estaba cansado y el campo estaba pesado”, cerró el entrenador que llevó tranquilidad al cuerpo técnico de la Selección argentina.

Las imágenes generaron un gran revuelo entre los fanáticos en las redes sociales y se encendieron las alarmas a menos de un mes para el inicio del Mundial, ya que este fue el último partido del crack argentino con el Inter Miami antes de la Copa del Mundo.

El Mundial 2026 empezará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. El equipo argentino, en tanto, hará su presentación el 16 ante Argelia.

La agenda de la Selección argentina en el Mundial 2026