Messi: "Que la gente confíe, que este grupo no los va a dejar tirados"

Lionel Messi habló esta mañana tras la inesperada y dura derrota de la Selección Argentina ante Arabia Saudita en el debut del Grupo C del Mundial de Qatar 2022 y más allá de la desazón por la caída, ya puso la mente en lo que viene con un mensaje cargado de optimismo: "Que la gente confíe. Es un golpe duro para todos, para la gente y nosotros que no esperábamos arrancar de esta manera, pero que la gente confíe que este grupo no los va a dejar tirados. Vamos a ir a buscar los dos partidos, dependemos de nosotros, sabemos que estamos obligados pero ya hemos jugado partidos de esta característica y vamos a ir a hacer pie", afirmó.