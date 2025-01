Messi, condecorado con la Medalla Presidencial de la Libertad por Biden

Además de Leo, fueron reconocidas otras 18 figuras de distintos ámbitos. Se destacan el chef José Andrés, referente de la labor humanitaria en zonas de desastre; Bono, líder de U2 y activista contra el VIH; Hillary Clinton, ex secretaria de Estado y ex candidata presidencial; Michael J. Fox, actor y defensor de la investigación sobre el Parkinson; y el legendario basquetbolista Earvin “Magic” Johnson, quien además de su carrera deportiva es conocido por su activismo en temas de VIH y filantropía. También fueron distinguidas las figuras del exfiscal general Robert F. Kennedy, el exgobernador republicano de Michigan George Romney, el ex Secretario de Defensa Ashton Carter, la primatóloga Jane Goodall, el diseñador Ralph Lauren, la editora de moda Anna Wintour, el científico Bill Nye, el creador del Instituto de Cine, George Stevens Jr., el actor Denzel Washington, el símbolo de los derechos civiles Fannie Lou Hamer, el defensor del colectivo LGBT Tim Gill y los filántropos George Soros y David Rubenstein.

La ceremonia que encabezó el presidente Joe Biden en la Casa Blanca registró la ausencia del argentino con previo aviso. El rosarino recibió la grata noticia en los últimos días de diciembre, pero unos compromisos ineludibles pautados con anterioridad en su agenda le impidieron organizar el viaje para estar presente en el evento que se realizó este sábado.