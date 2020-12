Mascherano y Di María, los primeros en despedir a Sabella

"Vuela alto, Maestro. Gracias a la vida por haberte cruzado en mi camino", escribió "Masche" en sus redes sociales.

El "Jefecito", desde sus cuentas oficiales, había seguido muy de cerca todo el proceso de la enfermedad de Sabella. "Ahora el que tiene que cruzar el Rubicón sos vos", fue el mensaje que le dedicó una semana atrás, cuando las noticias sobre la salud de "Pachorra" eran cada vez más preocupantes.

Mascherano se convirtió acaso en el símbolo máximo del proceso de Sabella al frente del seleccionado, que terminó con el segundo puesto en el Mundial de Brasil 2014 tras perder la final con Alemania, 1 a 0, en tiempo suplementario.

De todas sus intervenciones, en la memoria del pueblo futbolero quedaron dos escenas de la semifinal ante Holanda: la primera, un cruce magistral ante un remate de Arjen Robben dentro del área; la segunda, la arenga al arquero Sergio "Chiquito" Romero, al que le dijo "hoy te convertís en héroe" antes de la definición por penales.

Mascherano, como Sabella, inició su carrera como futbolista en River Plate y la cerró, hace unas pocas semanas, en el club del que "Pachorra" es ícono: Estudiantes de La Plata.

El recuerdo de Di María

Ángel Di María, figura de París Saint Germain de Francia, escribió hoy que recordará "siempre" al fallecido Alejandro Sabella, exentrenador del seleccionado argentino entre 2011 y 2014, con una fotografía en la que lo vio festejando un gol en el Mundial de Brasil, en el que Argentina terminó subcampeón tras caer con Alemania por 1-0.

"Que descanses en paz, Alejandro. Voy a recordarte siempre así, míster", posteó Di María en una storie de Instagram.

Di María fue un hombre clave en el funcionamiento de Argentina durante el paso de Sabella en el cuerpo técnico, luego de una mala Copa América 2011. Y la confianza entre ambos se basó en un diálogo constante, al punto que el propio entrenador le mostró la carta de Real Madrid, por entonces dueño del pase del volante, en la que pidieron que no participe de la final del mundo por una lesión muscular.

En ese momento, entre Sabella y Julio Humberto Grondona, fallecido en 2014, lo convencieron a Di María que lo mejor sería no arriesgarse para que su carrera continúe en Europa de la mejora manera, como ocurrió.

"Teníamos una relación muy cercana, y si le llegaba a decir que quería jugar, seguramente él iba a sentir la presión de ponerme. Así que le dije honestamente, con una mano en el corazón, que él debía poner al jugador que él sintiera que tenía que poner", relató Di María hace unos años en una nota con el sitio The Players Tribune.

"'Si soy yo, soy yo. Si es otro, entonces será otro. Yo sólo quiero ganar la Copa. Si me llamás, voy a jugar hasta que me rompa', le dije. Y entonces me largué a llorar. No lo pude evitar", relató el "Fideo".

En ese momento, Sabella optó por otro compañero, a pesar de la predisposición del rosarino para estar en el once inicial y del gran nivel mostrado hasta el momento, incluso el gol de la clasificación a los cuartos de final ante Suiza.