Luego, consultado sobre los incidentes del final, comentó: "Lamentablemente terminó todo como terminó, después de que Millot vino a hacer gestos sin necesidad. Uno puede entender la rivalidad después de lo que pasó en Qatar, pero nosotros no tenemos nada que ver. Y nuestro comportamiento durante todos los Juegos Olímpicos fue excelente, en ningún momento provocamos nada. Como le dije a los chicos 'hay que tener clase en la victoria, pero también en la derrota'. Pero es difícil contenerse cuando te vienen a provocar".

Mascherano y la duda sobre su futuro al frente de la Selección Argentina Sub 20

El entrenador argentino evitó ser categórico a la hora de referirse a su futuro, pero sí planteó la duda sobre su continuidad: "Ahora nos queda volver y pensar un poco. Creo que de las cosas que he aprendido es a reflexionar con el tiempo y no ser impulsivo. A pocas horas de la derrota uno ve todo malo, la desilusión es muy grande. Espero poder ir bajando un poco a tierra con mis hijos y mi mujer, que hace un mes que no los veo".