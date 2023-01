Magalí Balmaceda ganó la Vuelta Femenina

Segundo a segundo se fueron recortando los minutos y luego los segundos para pasar la meta a 23 segundos de las ganadoras de la etapa y con ello, asegurarse el mejor tiempo de la general. Enorme victoria que, ante las circunstancias, tuvo un sabor distinto, se disfruta mucho más, a pesar de que la ganadora no pudo festejar demasiado debiendo recibir atención médica inmediata.

La ganadora de la etapa fue la bonaerense Anabel Ruiz (Grupo Italiano), con un tiempo de 2h31m42s, escoltada por sus compañeras de equipo Tiziana Aguirre y Agustina Fernández. Magalí Balmaceda ingresó en el segundo grupo con un tiempo de 2h32m05s a 23 segundos de la punta y en este grupo la principal rival de la sanjuanina, María Mercedes Fadiga, que al inicio de la etapa marchaba segunda en la Clasificación General.

Un llamado de atención para varios equipos, ya que los códigos no escritos en este deporte, fueron rotos, al no detener el ritmo de competencia ante la caída de la líder de la general de la competencia. De todos modos, el desenlace fue favorable para la sanjuanina, pero no para el equipo Ladies Power de San Luis, que detuvo su marcha y se sumó al equipo de San Juan para tirar juntos, a sabiendas de que “Mechi” Fadiga perdía no solo la posibilidad de ganar la vuelta, sino que también corría el riesgo de quedarse sin podio final de la competencia.

Junior

Fabrizzio Crozzolo, oriundo de Puerto Madryn en la provincia de Chubut, se adjudicó la Vuelta Junior con el mejor tiempo de la clasificación general, aventajando a Diego Rojas de La Rioja y en tercer lugar el cordobés Juan Pablo Pérez. Las posiciones oficiales de este odio y las diferencias entre los mismos, debe ser oficializada por la organización.

La etapa fue ganada por el sanjuanino Facundo Castro, escoltado por el cordobés Juan Pablo Pérez y tercero entró Fabrizzio Crozzolo, que se aseguró ganar la competencia. Gran trabajo del sanjuanino Walter Pérez que ocupó el 5° puesto en la clasificación general, siendo el mejor sanjuanino en competencia.