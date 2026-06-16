Con Mbappé intratable, Francia le ganó 3-1 a Senegal

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Lejos de replegarse, Senegal siguió insistiendo. Ismaïla Sarr también tuvo una oportunidad inmejorable cerca del descanso, pero no logró definir con precisión y el primer tiempo terminó con un 0-0 que reflejó mejor las dificultades francesas que su favoritismo previo.

A los 64 minutos, Olise filtró un pase perfecto para Kylian Mbappé, que leyó la jugada antes que nadie, atacó el espacio a espaldas de la defensa y definió con categoría ante la salida de Édouard Mendy para marcar el 1-0.

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Michael asistió con un pase perfecto a Kylian que no perdonó y convirtió el 1-0 para que Francia se ponga en ventaja ante Senegal. pic.twitter.com/gtfXzHzhZA — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

El gol liberó a Francia y golpeó anímicamente a Senegal, que hasta ese momento había sostenido un partido muy sólido. Además, el delantero francés alcanzó una marca histórica al llegar a 13 goles en Copas del Mundo, igualando uno de los registros más emblemáticos del fútbol francés.

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Senegal no bajó los brazos y reaccionó rápidamente. Incluso llegó a festejar la igualdad cuando Nicolás Jackson venció a Maignan, pero la alegría duró apenas unos segundos. La revisión del VAR confirmó que el delantero estaba adelantado al momento del pase y el gol fue anulado correctamente. Ese momento terminó siendo un punto de quiebre en el encuentro.

Didier Deschamps movió el banco y encontró una solución inmediata. A los 79 minutos mandó a la cancha a Bradley Barcola, una de las jóvenes promesas francesas. Dos minutos después, el delantero recibió una asistencia de Adrien Rabiot, atacó el espacio libre y definió con una exquisita vaselina sobre Mendy para establecer el 2-0.

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Cuando todo parecía resuelto, Senegal volvió a demostrar carácter. Ya en tiempo de descuento, Mbaye sacó un remate al primer palo que sorprendió a Mike Maignan y marcó el 2-1, devolviendo algo de incertidumbre a los instantes finales.

A los 96 minutos, apareció nuevamente Mbappé, que tomó la pelota, encaró y definió con enorme calidad para firmar el 3-1 definitivo y apagar cualquier esperanza de remontada.

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Después de una gran conducción, Rabiot habilitó a Barcolá, que metió una diagonal y pinchó la pelota ante Mendy para el 2-0 frente a Senegal. pic.twitter.com/gbeGKy5uBJ — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

El atacante del Real Madrid cerró una actuación decisiva y además alcanzó otro hito histórico: llegó a 14 goles en Mundiales, superó los 13 de Lionel Messi y alcanzó la marca del legendario Gerd Müller. Ahora quedó a apenas dos tantos del récord absoluto de 16 goles que posee Miroslav Klose.

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Francia terminó celebrando una victoria importante, aunque más trabajada de lo esperado. Senegal la exigió durante largos pasajes, le discutió el dominio y generó peligro. Pero cuando el partido pidió jerarquía, aparecieron sus figuras y los europeos comenzaron el Mundial 2026 con tres puntos que los posicionan como uno de los grandes candidatos.

Canal 8 es el canal del Mundial en San Juan, con cobertura especial desde Estados Unidos y la transmisión de los partidos de la Selección argentina.