Los Pumas debutarán contra Nueva Zelanda en Córdoba

Once años pasaron para que Los Pumas volvieran a Córdoba, la última vez había sido en el 2014 cuando cayeron ante Escocia por 19-21.
Esta es la decimocuarta visita de los hombres de negro al país y la cuarta vez en Córdoba ya que en 1976 vencieron al Seleccionado del Interior 30-13, mientras que en 1985 y 1991 lo hicieron ante el Seleccionado de Córdoba por 72-9 y 38-9, respectivamente.
Las formaciones de Los Pumas y los All Blacks para jugar en Córdoba
Los Pumas
- VIVAS, Mayco (31 caps)
- MONTOYA, Julián (C) (108 caps)
- DELGADO, Pedro (4 caps)
- MOLINA, Franco (12 caps)
- RUBIOLO, Pedro (23 caps)
- MATERA, Pablo (VC) (112 caps)
- KREMER, Marcos (73 caps)
- OVIEDO, Joaquín (13 caps)
- GARCÍA, Gonzalo (11 caps)
- ALBORNOZ, Tomás (17 caps)
- DELGUY, Bautista (33 caps)
- CHOCOBARES, Santiago (27 caps)
- CINTI, Lucio (34 caps)
- ISGRÓ, Rodrigo (9 caps)
- MALLÍA, Juan Cruz (VC) (42 caps)
Suplentes
- 16. RUIZ, Ignacio (18 caps)
- 17. TETAZ CHAPARRO, Nahuel (79 caps)
- 18. SCLAVI, Joel (27 caps)
- 19. PETTI, Guido (89 caps)
- 20. GONZÁLEZ, Juan Martín (42 caps)
- 21. BENÍTEZ CRUZ, Simón (3 caps)
- 22. CARRERAS, Santiago (55 caps)
- 23. PICCARDO, Justo (4 caps)
All Blacks
- 1. DE GROOT, Ethan
- 2. TAYLOR, Codie
- 3. NEWELL, Fletcher
- 4. BARRETT, Scott (c)
- 5. HOLLAND, Fabian
- 6. VAA'I, Tupou
- 7. KIRIFI, Du'Plessis
- 8. SAVEA, Ardie (vc)
- 9. RATIMA, Cortez
- 10. BARRETT, Beauden
- 11. IOANE, Rieko
- 12. BARRETT, Jordie (vc)
- 13. PROCTOR, Billy
- 14 REECE, Sevu
- 15. JORDAN, Will
Suplentes
- 16. TAUKEI'AHO, Samisoni
- 17. NORRIS, Ollie
- 18. TOSI, Pasilio
- 19. TUIPULOTU, Patrick
- 20. FINAU, Samipeni
- 21. CHRISTIE, Finlay
- 22. LIENERT BROWN, Anton
- 23. MC KENZIE, Damian
El historial entre Los Pumas y los All Blacks en el Rugby Championship
- 2012: Nueva Zelanda 21 – 5 Argentina
- 2012: Argentina 15 – 54 Nueva Zelanda
- 2013: Nueva Zelanda 28 – 13 Argentina
- 2013: Argentina 15 – 33 Nueva Zelanda
- 2014: Nueva Zelanda 28 – 9 Argentina
- 2014: Argentina 13 – 34 Nueva Zelanda
- 2015: Nueva Zelanda 39 – 18 Argentina
- 2016: Nueva Zelanda 57 – 22 Argentina
- 2016: Argentina 17 – 36 Nueva Zelanda
- 2017: Nueva Zelanda 39 – 22 Argentina
- 2017: Argentina 10 – 36 Nueva Zelanda
- 2018: Nueva Zelanda 46 – 24 Argentina
- 2018: Argentina 17 – 35 Nueva Zelanda
- 2019: Argentina 16 – 20 Nueva Zelanda
- 2020: Nueva Zelanda 15 – 25 Argentina
- 2020: Argentina 0 – 38 Nueva Zelanda
- 2021: Nueva Zelanda 39 – 0 Argentina
- 2021: Argentina 13 – 36 Nueva Zelanda
- 2022: Nueva Zelanda 18 – 25 Argentina
- 2022: Nueva Zelanda 53 – 3 Argentina
- 2023: Argentina 12 – 41 Nueva Zelanda
- 2024: Nueva Zelanda 30 – 38 Argentina
- 2024: Nueva Zelanda 42 – 10 Argentina
Nueva Zelanda consiguió la victoria en 20 ocasiones, mientras que Los Pumas se impusieron solo tres veces.
Antes, entre 1976 y 2011, habían jugado otros 17 encuentros con 16 victorias neocelandesas y un empate (21-21 en 1985).
También jugaron en el Mundial 2023 con victoria de los hombres de negro.