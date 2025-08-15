Los Pumas debutarán contra Nueva Zelanda en Córdoba

Once años pasaron para que Los Pumas volvieran a Córdoba, la última vez había sido en el 2014 cuando cayeron ante Escocia por 19-21.

Esta es la decimocuarta visita de los hombres de negro al país y la cuarta vez en Córdoba ya que en 1976 vencieron al Seleccionado del Interior 30-13, mientras que en 1985 y 1991 lo hicieron ante el Seleccionado de Córdoba por 72-9 y 38-9, respectivamente.

Las formaciones de Los Pumas y los All Blacks para jugar en Córdoba

Los Pumas

VIVAS, Mayco (31 caps)

MONTOYA, Julián (C) (108 caps)

DELGADO, Pedro (4 caps)

MOLINA, Franco (12 caps)

RUBIOLO, Pedro (23 caps)

MATERA, Pablo (VC) (112 caps)

KREMER, Marcos (73 caps)

OVIEDO, Joaquín (13 caps)

GARCÍA, Gonzalo (11 caps)

ALBORNOZ, Tomás (17 caps)

DELGUY, Bautista (33 caps)

CHOCOBARES, Santiago (27 caps)

CINTI, Lucio (34 caps)

ISGRÓ, Rodrigo (9 caps)

MALLÍA, Juan Cruz (VC) (42 caps)

Suplentes

16. RUIZ, Ignacio (18 caps)

17. TETAZ CHAPARRO, Nahuel (79 caps)

18. SCLAVI, Joel (27 caps)

19. PETTI, Guido (89 caps)

20. GONZÁLEZ, Juan Martín (42 caps)

21. BENÍTEZ CRUZ, Simón (3 caps)

22. CARRERAS, Santiago (55 caps)

23. PICCARDO, Justo (4 caps)

All Blacks

1. DE GROOT, Ethan

2. TAYLOR, Codie

3. NEWELL, Fletcher

4. BARRETT, Scott (c)

5. HOLLAND, Fabian

6. VAA'I, Tupou

7. KIRIFI, Du'Plessis

8. SAVEA, Ardie (vc)

9. RATIMA, Cortez

10. BARRETT, Beauden

11. IOANE, Rieko

12. BARRETT, Jordie (vc)

13. PROCTOR, Billy

14 REECE, Sevu

15. JORDAN, Will

Suplentes

16. TAUKEI'AHO, Samisoni

17. NORRIS, Ollie

18. TOSI, Pasilio

19. TUIPULOTU, Patrick

20. FINAU, Samipeni

21. CHRISTIE, Finlay

22. LIENERT BROWN, Anton

23. MC KENZIE, Damian

El historial entre Los Pumas y los All Blacks en el Rugby Championship

2012: Nueva Zelanda 21 – 5 Argentina

2012: Argentina 15 – 54 Nueva Zelanda

2013: Nueva Zelanda 28 – 13 Argentina

2013: Argentina 15 – 33 Nueva Zelanda

2014: Nueva Zelanda 28 – 9 Argentina

2014: Argentina 13 – 34 Nueva Zelanda

2015: Nueva Zelanda 39 – 18 Argentina

2016: Nueva Zelanda 57 – 22 Argentina

2016: Argentina 17 – 36 Nueva Zelanda

2017: Nueva Zelanda 39 – 22 Argentina

2017: Argentina 10 – 36 Nueva Zelanda

2018: Nueva Zelanda 46 – 24 Argentina

2018: Argentina 17 – 35 Nueva Zelanda

2019: Argentina 16 – 20 Nueva Zelanda

2020: Nueva Zelanda 15 – 25 Argentina

2020: Argentina 0 – 38 Nueva Zelanda

2021: Nueva Zelanda 39 – 0 Argentina

2021: Argentina 13 – 36 Nueva Zelanda

2022: Nueva Zelanda 18 – 25 Argentina

2022: Nueva Zelanda 53 – 3 Argentina

2023: Argentina 12 – 41 Nueva Zelanda

2024: Nueva Zelanda 30 – 38 Argentina

2024: Nueva Zelanda 42 – 10 Argentina

Nueva Zelanda consiguió la victoria en 20 ocasiones, mientras que Los Pumas se impusieron solo tres veces.

Antes, entre 1976 y 2011, habían jugado otros 17 encuentros con 16 victorias neocelandesas y un empate (21-21 en 1985).

También jugaron en el Mundial 2023 con victoria de los hombres de negro.