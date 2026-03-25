Los partidos de la Selección argentina, en vivo por Canal 8

Este viernes 27 de marzo, desde las 20.15, será el cruce ante Mauritania en La Bombonera. El segundo partido será el martes 31 de marzo a las 20.15 ante Zambia, también en la cancha de Boca Juniors.

La AFA consiguió partidos ante rivales africanos tras la cancelación de la Finalissima que debía jugar ante España. Zambia ocupa el 91° lugar en el ranking de la FIFA y Mauritania está en el 115° del mismo escalafón.