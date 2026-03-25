La Selección argentina jugará dos amistosos ante seleccionados africanos en medio de la fecha FIFA. Serán los últimos partidos de la Scaloneta antes de tener la lista definitiva para el Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Los partidos ante Mauritania y Zambia podrán verse en vivo a través de la pantalla de Canal 8.
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Los partidos de la Selección argentina, en vivo por Canal 8
La Selección argentina enfrentará el viernes a Mauritania y el martes a Zambia. Los dos juegos estarán en vivo por Canal 8, el canal de San Juan.