"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Selección Argentina

Los partidos de la Selección argentina, en vivo por Canal 8

La Selección argentina enfrentará el viernes a Mauritania y el martes a Zambia. Los dos juegos estarán en vivo por Canal 8, el canal de San Juan.

La Selección argentina jugará dos amistosos ante seleccionados africanos en medio de la fecha FIFA. Serán los últimos partidos de la Scaloneta antes de tener la lista definitiva para el Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá. Los partidos ante Mauritania y Zambia podrán verse en vivo a través de la pantalla de Canal 8.

Este viernes 27 de marzo, desde las 20.15, será el cruce ante Mauritania en La Bombonera. El segundo partido será el martes 31 de marzo a las 20.15 ante Zambia, también en la cancha de Boca Juniors.

La AFA consiguió partidos ante rivales africanos tras la cancelación de la Finalissima que debía jugar ante España. Zambia ocupa el 91° lugar en el ranking de la FIFA y Mauritania está en el 115° del mismo escalafón.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar