Los nombres que suenan para dirigir a Boca

Actualmente, hay varios nombres que suenan como candidatos, aunque no todos tienen las mismas posibilidades. Desde el lado de la oposición, la decisión está casi tomada: Martín Palermo dirigirá a Boca si Andrés Ibarra y Mauricio Macri ganan las próximas elecciones.

Sin embargo, desde el oficialismo, el panorama es un poco más amplio. José Pékerman, Diego Martínez, Eduardo Domínguez, Luis Zubeldía y Gabriel Milito son los principales apuntados. Cada uno de ellos es del agrado de Juan Román Riquelme, aunque la situación de cada entrenador es diferente y no todos se encuentran "disponibles".

Luego de la eliminación de Boca de la Copa Argentina, Riquelme brindó una entrevista en TyC Sports en la que aseguró: "Yo estoy convencido a quién quiero, no lo voy a decir". En relación a eso, Augusto Cesar, periodista de ESPN, informó que "Juan Román ya habló con el entrenador de su preferencia y, si bien no me confirmaron que está confirmado, es la opción A del ídolo del Xeneize".