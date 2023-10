Los festejos de River en el césped de La Bombonera

“El que no salta, murió en Madrid, tomala vos, dámela a mí...”, fue uno de los primeros cantitos que sonaron por parte de jugadores y allegados después de los saludos de protocolo y los abrazos. La evocación es a la final de la Copa Libertadores 2018 en la que la Banda se impuso por 3-1 ante su clásico adversario. Al tiempo que los representantes de la visita celebraban, en las tribunas no le bajaron la intensidad al aliento pensando en el duelo del jueves ante Palmeiras en San Pablo, por la semifinal de la Copa Libertadores.

SE MUEVE PARA ACÁ, SE MUEVE PARA ALLÁ. pic.twitter.com/xrD8eno4ke — River Plate (@RiverPlate) October 1, 2023

Luego, el cancionero continuó con el “mirá mirá, mirá, sacale una foto...”. Pero el que se sacó la foto es el plantel. La típica imagen que suele concebirse en el vestuario en este tipo de casos, quedó retratada en el mismísimo escenario. No una, sino dos veces. “El que no salta, abandonó, borombombom, borombombom, el que no salta, abandonó”, fue el hit que afloró inmediatamente. Allí, la alusión fue hacia el duelo por Copa Libertadores 2015, aquel de los incidentes por el gas pimienta, también en La Boca, que no terminó.