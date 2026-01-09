Lionel Scaloni y el año mundialista: la base de Qatar 2022 y ¿a cuántos jugadores sigue?

"Dentro de la lista final ya todos sabemos que hay un gran porcentaje que está bien, si compiten de esta manera, pero nosotros tenemos que estar alertas a posibles lesiones, bajas de rendimiento o bajas de forma. Y en eso somos inflexibles: con todo el dolor del alma, si tenemos que llevar a otro equipo porque está bine, lo haremos. Siempre lo hemos hecho y no tenemos dudas de hacerlo. Por eso manejamos una lista bastante amplia, y en base a todos los futbolistas que hemos convocado, no descartaría a ninguno, y hay que ver cómo se desarrolla en estos meses", amplió sobre la lista de 26.

Además, Scaloni se refirió al regreso de la lesión de Lisandro Martínez: "Claro que está buena para nosotros. Es un futbolista que siempre ha estado con nosotros cuando ha estado bien y siempre ha aportado lo que fuera necesario, jugando de lateral izquierdo, de tres, en línea de cuatro, y es un gran jugador. Y está volviendo a un gran nivel, que es lo que nos pone contentos".

Sobre los demás futbolistas, detalló que "van mirando y analizando", aunque lo importante es que "estén bien a poco de los partidos". Y amplió: "Ahora no digo que es inútil, pero analizarlos, mirarlos, que no tengan lesiones importantes... Lo trascendental será a partir de marzo. Y es ahí donde necesitamos que estén bien. Al final en un Mundial se necesita esa dósis de suerte de que los jugadores lleguen en las mejores condiciones posibles".

"Viendo el partido de ayer entre Real Madrid y Atlético, como han terminado los chicos, vamos a saber que no van a llegar al 100%, pero necesitamos lo más cercano a eso posible. Es un año tremendamente difícil para todos los futbolistas a nivel físico y creo que todos los entrenadores pensamos lo mismo: que lleguen bien", agregó el dos veces campeón de la Copa América.

Finalmente, consultado por el trabajo en las Seleccion Juveniles, Scaloni resaltó la importancia de que los chicos sigan empujando: "El Cabezón Placente hizo lo que hicimos nosotros. También tiene una idea de juego de juntar a los que mejor juegan, pero se dio cuenta de que tenía grandes jugadores para jugar de esa manera y le fue muy bien. Es un poco mirar lo que hay, lo que viene, lo que hace falta, porque es importante: qué jugadores pueden sumarse a la Selección Mayor y qué nos pueden dar que no tenemos".

"Noto que sí hay un poco más de vértigo, jugadores que son más rápidos, se busca más la amplitud, y está bueno que podamos tener esas variantes. El típico cinco, el enganche, el ocho, creo que Argentina los va a tener siempre, porque hay pocos que quieren jugar de cuatro o de dos. Eso lo damos por descontado. Está bueno que salgan extremos, jugadores de uno contra uno, en esta Sub 20 había jugadores verticales y eso te da mayor abanico de posibilidades", ahondó.

Y concluyó sobre los jóvenes que nacieron en otros países: "Claro que se mira, por qué no. Mi hijo nació en Roma, pero el padre soy yo y soy argentino, por circunstancias nació afuera. Claro que hay que mirarlos, porque algunos juegan en grandes equipos y no hay que descartar nada. Eso ha sido un gran trabajo de las Selecciones Juveniles, de Bernardo Romeo, de (Juan) Tassi y de toda la gente que ha trabajado estos años para brindar a la Selección la posibilidad de tener a los mejores. No se descarta absolutamente nada".

Más de Scaloni

El video de Año Nuevo en la vereda: "Mis hijos estaban esperando ese día, el Año Nuevo, que pasa la caravana, se pasan agua, una tradición. Para nosotros es normal, para la gente del pueblo también. No pasan por ahí porque estoy yo, pasan por todas las calles del pueblo, y alguno hace un video y hoy el video en un minuto está en todos lados. Es una tradición del pueblo y ha sido muy lindo y emotivo pasar el 31 en mi casa, con mis viejos"

Su liderazgo: "Tenía claro el momento en que quería ser entrenador. Mi manera de comportarme o de ser... Pero todo lo otro es gracias a los futbolistas. Al final el fútbol es de los futbolistas. Los entrenadores lo único que tratamos es de poner a los mejores. Algunos lo hacen a su manera y te dicen lo que tenés que hacer y si no entra otro. Yo creo que elegí mi método porque era el que me gustaba cuando era futbolista, me gustaba que un entrenador viniera y me consultara, me hablara, cómo me sentía en la cancha. Creo que así me siento cómodo. Uno es genuino cuando hace con lo que se siente cómodo. Y cuando no se siente cómodo, las personas se dan cuenta. Todo el cuerpo técnico está en la misma y al final tenemos la suerte de estar en la Selección Argentina, que tenemos grandes jugadores, y eso nos llevó a todo esto. Sin jugadores hubiera sido imposible. Al final, si no tenés jugadores, no podés lograrlo, y nosotros gracias a ellos lo logramos, sin esa camada hubiera sido imposible"

Cómo se hace para seguir: "Estos chicos compiten desde que tienen 4 o 5 años, en el baby fútbol o en sus pueblos, y siempre siendo los mejores desde esa edad, ganando todos los partidos y queriendo ganar el siguiente. Llevan en la sangre el competir y querer mejorar y les jode cuando alguien les quiere sacar el puesto u otro equipo les gana. Y si sumás que es la Selección Argentina y hay otros chicos que quieren ese lugar, en Argentina salen chicos completamente, hay un combo lindo, porque no quieren salir y los otros empujan, y los de más años demuestran que quieren seguir estando. Es un poco nuestra cultura, nuestra idiosincrasia, y creo que ellos lo hacen también que no fue difícil explicar que hay que seguir, porque lo llevan adentro desde chiquititos"

El equilibrio que tiene: "Al final lo importante es creer en lo que uno piensa y hace, y tener un equilibrio. Cuando las cosas no iban como queríamos, no volverse locos, y cuando fue bien tampoco, porque al final de eso se trata esto. Estuvimos años pensando que los chicos que habían jugado las finales de Mundial y Copa América, como si fuera un desastre, y yo estaba convencido de que era increíble lo que habían conseguido. Es importante tener ese equilibrio. Cuando asumimos, sabíamos que iban a ser primeros tiempos difíciles, pero sabiendo a lo que apuntábamos, con una línea tranquilia que nos caracteriza porque lo llevamos adentro. Si no lo sentís, es difícil llevarlo a cabo. Lógico que a veces nos enojamos y fastidiamos, pero hay momentos para todo, incluso enojarse con los futbolistas, pero con la línea del diálogo y la explicación. Eso creo que seguirá siempre"

El legado de los jugadores: "Ellos serán recordados por haber ganado, y ahora que ganaron lo importante es lo que hacen a partir de ahora. Es lo que me gustaría que pase con todos los jugadores que nos han dado un montón. El comportamiento adentro de la cancha, que otros los ven como ídolos, y estamos haciendo mucho hincapié en eso, porque ellos son referentes en el fútbol argentino y para cada persona que los mira. Tienen que quedar en la retina de todos los argentinos por cómo jugaban y por cómo se han comportado, es importante para los jóvenes, que los miran como si fueran extraterrestres. Son jugadores de fútbol que ganaron un Mundial, es lo más importante que pueden dejar"

El fútbol es de los futbolistas: "Al final, el fútbol es de los futbolistas. Como entrenador puedo tener una idea, pero los que juegan mejor, juegan a otra cosa, y hay que cambiar. Y La Nuestra, la que todos creemos que es de Argentina, es el amor por la pelota, jugar a la pelota. Después podés jugar con diferentes sistemas. El Flaco Menotti siempre decía que jugaba 5-4-1, pero no te digo los intérpretes, todos jugadores ofensivos. Depende de con quién jugás y no tanto del sistema. Creo que La Nuestra es querer la pelota siempre. Cuando no la tenés, intentar recuperarla, y si no atrincherarse, como en el picadito, en tu casa. Si un equipo es mejor que vos, a veces tenés que defender, y eso es lo que esta Selección sabe hacer. Es un poco juntar lo que hemos vivido todos de chiquitos y poner todo junto en la cancha"

La banca de la AFA: "No solo el momento de haberme elegido, sino en la Copa América, donde se me confirmó hasta el Mundial, que fue un espaldarazo muy bueno. Para nosotros fue el momento más importante, porque nos dio la tranquilidad de seguir trabajando sin depender de un resultado, que no está bueno nunca. Aunque los entrenadores vivimos del resultado y sabemos que si no se gana es difícil, no está bueno que continuamente se hable de eso. Y después de la Copa América de 2019 se nos ofreció seguir hasta el Mundial y fue muy bueno. Sin eso no estaríamos acá, porque fue espaldarazo increíble y estaremos agradecidos. Había algunas dudas y a nosotros nos confirmaron. Después vino todo color de rosas, pero siempre hay un momento en el que necesitás ese apoyo"

El ida y vuelta con Tapia: "Ahora lo más importante es elegir y cerrar el lugar donde vamos a estar en el Mundial, que es lo que el profe Luifa estuvo con lo administrativo en Estados Unidos, mirando, y lo más importante es cerrar eso, porque todas las Selecciones están buscando y hay un plazo límite. Intentaremos cerrar ese lugar, para pasar la mayor parte posible en un sitio, y después, si avanzamos, ir mirando opciones"

El momento en el que le dijeron que iba a ser el DT de la Mayor: "Estábamos en Valencia, estaba Nico Novello con nosotros, y cuando me llamaron, creo que Luciano Nakis, le dije que sí, que no tenía que consultar con nadie. Después se lo dije a Pablo (Aimar), a Nico, que estaba con nosotros, y empezó esa historia en ese momento. En principio era por dos partidos, después los siguientes pocos, porque cerraban los amistosos de noviembre, y después vino la posibilidad de seguir. Fue un lindo momento, porque nosotros estábamos enfocados en la Sub 20 y de repente nos encontramos también con tener que dar una lista de convocados a los 10 días para los partidos en Estados Unidos. Por dos o tres meses fui entrenador de la Mayor y de la Sub 20, fue un privilegio"

Algo que quiere cumplir con la Selección: "El desafío es continuamente seguir sacando futbolistas. La Selección es de todos y, si hay un chico que está bien y nos pueda aportar, llamarlo, tenga 18 años o 35. Son cosas naturales. Y en lo futbolístico, se ha jugado para mí muy bien algunas veces, en otras no tanto, pero siempre ha habido una impronta y eso es lo importante. Aun no jugando bien, el equipo ha dado la cara"

El año mundialista: el grupo y la logística del 2026

Los rivales de Argentina: "Ya empieza la preparación, primero para los partidos de marzo, que son dos lindos partidos, y ya después para el Mundial. Se está viendo qué tipo de Selecciones son. Argelia ya estamos viendo que es un rival a temer, como habíamos dicho en el sorteo, tiene un gran entrenador también y está haciendo una gran Copa África. Jordania, que era a priori el que menos conocíamos, también hizo una gran Copa Árabe. Son rivales complicados. Y Austria ya lo expliqué: ganó su clasificación y es un rival que tiene un entrenador que sale a presionar muy bien, que tiene a su equipo bastante alto, y no hay nada por descontado. Va a ser dura la fase de grupos, ni hablar lo que va a ser todo el Mundial, tanto para nosotros como para los demás, por el calor y un montón de circunstancias que van a jugar un papel fundamental"

La logística en el Mundial: "La idea es quedarnos el mayor tiempo posible en un lugar. Estamos viendo Kansas, Dallas, son lugares que estamos viendo para poder quedarnos ahí. Y a medida que vamos avanzando, ya veríamos si nos cambiamos o seguimos ahí y volvemos después de jugar. Pero en principio buscamos un lugar, ya que jugamos dos partidos en la misma cancha. Quedarse en ese lugar sería tranquilo para todos. Dentro de lo que son los desplazamientos en este Mundial, sería un poco de tranquilidad quedarse en una base. Eso es lo que tenemos planeado"

¿Más selecciones duras?: "Para mí, en el anterior Mundial también. Estaba Dinamarca, que al final no pasó, pero era como Noruega ahora, un rival muy temible. Ecuador siempre ha sido temible y en el anterior Mundial estaba muy bien, de hecho hasta había merecido pasar contra Holanda y Senegal, hizo un partidazo con Holanda, creo que Ecuador ya no es sorpresa. En los Mundiales las favoritas siempre son las mismas, y siempre hay cuatro o cinco más que pueden dar la sorpresa y son muy incómodas. En cuanto a eso, creo que no ha cambiado absolutamente nada, hay un abanico de hasta 10 Selecciones que pueden ganar y otras 4 o 5 que pueden estar hasta el final y complicarte"

El grupo ¿fácil?: "Tocó eso y ahora es inútil pensar qué prefería. Para mí es un grupo difícil, sin duda, lo dije después del sorteo, y después, si llegamos a pasar, el cruce es todavía más difícil. No estoy tan convencido de que hayamos tenido suerte... Tocó suerte y ya está: hay que asimilarlo y jugar. Los Mundiales tienen estas cosas y, cuando uno piensa que va a pasar A, pasa B. Y que te va a tocar en cuartos o semis tal Selección, y al final no. En el anterior Mundial habíamos un montón de cuentas y al final no se dio. Hay que jugar, intentar competir con todos e intentar llegar lo más lejos posible"

La Finalissima

"Más que un amigo, fue uno de mis maestros en el curso de entrenador. Le tengo un gran aprecio, porque además de darnos el curso, nos trató de una manera muy linda, muy especial, se podía hablar con él, debatir, charlar. No en vano le está yendo como le está yendo, y me pone contento la verdad. A pesar de que vamos a jugar en contra, todos saben que tengo parte de mi corazón en España, por los años que llevo acá, porque estoy casado con mi esposa, que es española, y si no gana Argentina y gana España, yo estaré contento. Lógicamente, ahora en la Finalissima, es a cara de perro, pero estoy contento con su presente. Y se ha confirmado ese partido, un partido lindo para jugar y muy difícil, porque son una gran Selección. Pero hay que jugarlo y ver cómo llegamos a ese partido: faltan dos meses y medio y lo más importante es ver cómo llegamos. Es inútil hablar ahora, porque puede cambiar mucho, pero como competición es un lindo partido y para que la gente lo vea también"

Lionel Messi

¿Se juntaron en Rosario?: "Hablé con varios, no solo con Leo, hablé con la mayoría. Tengo intención de hablar con la mayoría de chicos para darle nuestras perspectivas, sobre todo porque faltan seis meses y decirles qué falta, qué no falta. El caso de Leo igual. Estoy al lado de su casa, así que mucho no me costaba viajar. Las imágenes de las fotos me delataron un poquito, me fui a comer un alfajor y tomar un café y me delataron, pero no tengo por qué negarlo. Con otros chicos también, en llamada, videollamada, en persona, y creo que es importante de cara a lo que viene"

Su presente: "Los que lo conocemos sabemos que no se va a relajar nunca. Es un competidor nato, quiere ganar, quiere jugar, quiere estar siempre, y eso es importantísimo, sobre todo para los compañeros, que ven que su capitán se comporta de esa manera y que quiere venir a jugar con la Selección donde sea. Es indudable, es un legado que va a dejar y lo tienen que tomar los chicos que vienen de atrás. Del Mundial ya se verá: hablamos de un montón de cosas, pero no de eso, porque falta tiempo. Y no agobiarlo, dejarlo tranquilo, que tome la decisión que tenga que tomar. Y nosotros, en base a eso, pensaremos en el bien del equipo. Pero por lo pronto hablamos de otras cosas y no de si va a estar o no en el Mundial"

Valentín Carboni a Racing

"No habló con nosotros, pero Valentín siempre ha estado en nuestra órbita, de hecho ha estado en la Copa América. Después se lesionó de gravedad y fue una pena, porque teníamos muchas expectativas con él. Es un futbolista de los que hay pocos. Y está bueno que, como no estaba teniendo minutos en el Genoa, haya decidido salir para mostrarse. Y nosotros analizaremos, como siempre, el rendimiento, no nos interesa en qué equipo, en qué país. Lógicamente si está en el fútbol argentino, mucho mejor, porque lo tenemos mucho más cerca. En tanto y en cuanto vuelva a su nivel, puede tener la chance de estar con nosotros, porque ha demostrado que es un futbolista diferente cuando juega a su nivel. Y eso es lo que pretendemos de él. Y además es un chico que lo apreciamos. Me pone contento que haya tomado la decisión de tener minutos. A esta edad es importante jugar"

"A nosotros no nos interesa dónde van a jugar, nos interesa que jueguen. Estamos hablando de futbolistas de cierto nivel y que van a ir a ligas competitivas. Partiendo de esa base, deciden ellos. Está lo futbolístico, lo familiar, lo económico, donde nosotros no tendríamos que meternos. Nunca lo hicimos. Y una vez que tomen la decisión, solamente analizar lo futbolístico y ver si están rindiendo al nivel que nosotros creemos que pueden dar. En el caso de Thiago (Almada), lo mismo, no sé qué va a pasar con él, pero la decisión que tome la valoraremos. Está de más decir que es un futbolista importante para nosotros. El rendimiento será el que decida al final, no la liga ni el equipo"

"Yo sé lo que es estar en una negociación, cambiar de club, hay un montón de cosas en el medio, y si encima tenés al entrenador de la Selección que te dice que te conviene un lado u otro... Lo metés en un problema. No tiene sentido. Lo importante es el rendimiento que tenga, y a partir de ahí nosotros valoramos"